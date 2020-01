Autoridades pedem aos filipinos que permaneçam longe do vulcão

As autoridades filipinas pediram nesta quarta-feira que milhares de pessoas evacuadas não voltem para suas casas em áreas que ainda estão sob o risco de uma erupção do vulcão Taal.

Cerca de 40.000 pessoas foram transferidas para centros de evacuação desde que o vulcão começou a cuspir cinzas e lava no domingo.

A polícia então estabeleceu áreas de perigo e ordenou evacuações nas cidades próximas ao vulcão Taal, localizado cerca de 65 km ao sul de Manila.

Os habitantes querem voltar para suas casas e estão pedindo acesso, mesmo quando a agência sismológica nacional alertou que o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento.

Moradores afirmam que precisam voltar para casa apra alimentar o gado e retirar as cinzas do telhado de suas casas para que não desabem com o peso.

Nestas últimas 24 horas, a atividade vulcânica parece ter se acalmado e há menos cinzas.

Os sismólogos registraram uma série de tremores e fissuras nas estradas, o que sugere que o magma ainda está em movimento e que o vulcão ainda é muito perigoso.