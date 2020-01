Comunicado do Business Wire :Farmers Edge

A Farmers Edge, líder global em agricultura digital, e a Fairfax Brasil, subsidiária integral da Fairfax Financial Holdings Limited, uniram forças para trazer aos produtores do Brasil um seguro agrícola personalizado e baseado em dados. Esse acordo conecta uma plataforma de gerenciamento de riscos de classe mundial, movida por dados de campo e inteligência artificial, com seguros premium, desenvolvendo soluções inovadoras que abordam fatores de risco de maneira mais direta, dinâmica e econômica tanto para os produtores quanto para a seguradora. Rompendo com o seguro agrícola tradicional ao utilizar dados obtidos em tempo real e insights com base científica, essa mudança permite que a cobertura torne-se mais direcionada às necessidades específicas de cada produtor, com base na mudança de riscos e nas providências tomadas pelo produtor para mitigar esses riscos.

Embora o Brasil seja o quarto maior produtor de alimentos do mundo, seus produtores rurais enfrentam dificuldades para coletar e acessar os dados necessários para maior eficiência, sustentabilidade e rentabilidade em sua produção agrícola. Essa escassez de dados cria uma cadeia de ineficiências para todas as partes interessadas na unidade agrícola, forçando o uso de processos manuais e a tomada de decisões sem informações suficientes.

Com foco na criação de um ecossistema agrícola digital totalmente conectado, a Farmers Edge proporciona uma solução exclusiva que inclui hardware, software, análises e infraestrutura necessários para uma agricultura orientada pela tecnologia. Por meio dessa parceria, os clientes têm acesso à mais avançada plataforma de gestão de riscos no campo, incluindo: estações meteorológicas na unidade agrícola, dispositivos telemáticos, imagens diárias de satélite-e um pacote de ferramentas digitais exclusivas, tais como modelos de estimativa de produtividade de alta precisão e detecção automática de alterações na sanidade das culturas. Além disso, os parceiros da Fairfax obterão maior visibilidade das fazendas que cobrem, para uma melhor gestão de riscos e para proporcionar melhor atendimento aos seus clientes através do processamento automatizado e análise avançada de sinistros, relatórios de produtividade e novas opções para atender a necessidades e parâmetros individuais.

"Na Farmers Edge, nossa prioridade é ajudar os produtores a proteger a viabilidade econômica da unidade agrícola", disse Wade Barnes, CEO da Farmers Edge. "Hoje, apenas cerca de 10% dos produtores no Brasil estão segurados, colocando a maioria das fazendas em risco financeiro. Por meio desta parceria, podemos conectar os dados de campo-que mostram quando as culturas foram plantadas, combinadas e colhidas, ou quais culturas foram danificadas por eventos climáticos-com o processamento automatizado de seguros, acelerando operações e indenizações e permitindo maior eficiência, sustentabilidade e rentabilidade para os produtores."

"Essa parceria com a Farmers Edge é estratégica para a Fairfax Brasil na automação de processos manuais, que atrapalham os produtores e parceiros", disse Bruno Camargo, CEO da Fairfax Brasil. "Com a expectativa de que os programas governamentais de subsídios para seguros cresçam 170% em 2020, os produtores brasileiros estão procurando produtos de seguros inovadores, que atendam às suas necessidades específicas, ofereçam uma rede de segurança que muitos hoje não têm e que possam acelerar a criação de novos produtos e coberturas. Estamos entusiasmados em oferecer uma plataforma de precisão e gestão de riscos que permitirá que nossos produtores e parceiros tenha mais sucesso e rentabilidade."

