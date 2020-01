Enviado da ONU para Líbia espera 'consenso internacional mínimo' em Berlim

O enviado da ONU para a Líbia, Ghassan Salamé, espera um "consenso internacional mínimo" na conferência de Berlim no próximo domingo, para fazer a paz avançar em um país devastado por conflitos desde a queda de Muammar Khadafi, há oito anos.

"Espero que, neste começo de 2020, entremos em uma nova lógica, na qual a conferência de Berlim deverá poder garantir um consenso internacional mínimo sobre a via que se deve seguir", declarou Ghassan Salamé, em entrevista à Rádio France Internationale, nesta quarta-feira (15).

Promovida pela ONU, a conferência reunirá os países que apoiam os chefes rivais, ou aqueles que estejam, de algum modo, envolvidos no processo de paz. Entre estes atores, estão Rússia, Turquia, Estados Unidos, Itália e França.

Seu principal objetivo é reduzir a ingerência externa e criar condições favoráveis para a volta ao diálogo entre as partes, com um cessar-fogo duradouro.

Salamé pediu um "apoio mais ou menos sincero, mas, ainda assim, um apoio das potências externas envolvidas na Líbia", para que o processo de paz avance.

Mergulhada no caos desde a queda de Khadafi em 2011, a Líbia hoje é disputada por duas autoridades: o Governo de Acordo Nacional (GNA), baseado em Trípoli e reconhecido pela ONU; e as forças do marechal Khalifa Haftar, no leste do país.