O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta quarta-feira (15) um referendo sobre uma série de reformas da Constituição, visando a reforçar o poder do Parlamento, embora mantendo o caráter presidencial do sistema político que o tem à frente há 20 anos.

"Considero necessário submeter à votação da população do país o conjunto das reformas da Constituição propostas", disse Putin, em seu discurso anual no Parlamento e na presença dos principais dirigentes do país.