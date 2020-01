Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (TOKYO: 6701) e sua subsidiária OCC Corporation anunciaram hoje que concluíram a qualificação completa de repetidores submarinos e cabos ópticos contendo até 20 pares de fibras (40 fibras). Isso representa uma melhoria de 25% na contagem de fibras em relação aos 16 sistemas de pares de fibras construídos anteriormente pela NEC. Esse desenvolvimento permite que os proprietários de cabos em todo o mundo construam cabos de telecomunicações submarinos com a mais alta capacidade de tráfego, otimizando o custo por bit da planta úmida.

A NEC alcançou esse marco com apenas pequenas modificações em seus projetos comprovados de repetidor e cabo. Isso foi feito otimizando os componentes principais do repetidor e provando que seu projeto de cabo existente poderia acomodar facilmente mais fibras. Os 20 repetidores de pares de fibras continuam usando a tecnologia quádrupla de compartilhamento de bombas, introduzida pela NEC em 2010, para alta eficiência óptica e elétrica.

O cabo de 20 pares de fibras da OCC pode ser fabricado usando uma ampla gama de fibras ópticas existentes, de acordo com as necessidades de cada novo sistema de cabos. Além disso, a OCC demonstrou a seus clientes que eles podem identificar visualmente fibras individuais usando uma combinação de marcação de anel e coloração de fibra convencional. Isso permite que o número potencial de fibras em um cabo seja bastante expandido. Significativamente, no cabo OCC, o desempenho da transmissão da fibra não é totalmente afetado, nem pelos processos de coloração nem pelo cabeamento da fibra.

"À medida que a demanda de capacidade global continua a subir, a NEC está comprometida em ajudar nossos clientes a ampliar suas redes de maneira econômica", disse Takaaki Ogata, gerente técnico executivo da divisão de redes submarinas da NEC. "Mais melhoras significativas na contagem de pares de fibras da planta úmida da NEC estão chegando em breve", acrescentou.

A produção em massa dos repetidores submarinos e cabos ópticos recém-qualificados já começou.

Joseph Jasper Divisão de comunicação corporativas NEC Corporation j-jasper(at)nec.com

