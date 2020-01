Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA, LLC anunciou hoje a disponibilidade da licença do portfólio de patentes para carregadores sem fio padrão Qi, fornecendo acesso "one-stop" ao padrão para carregamento e transferência de energia sem fio conhecido como Qi*, desenvolvido pelo Wireless Power Consortium.

"Assim como o Qi torna os produtos portáteis mais móveis ao remover os fios de dispositivos sem fio, a MPEG LA tem o prazer de disponibilizar prontamente a tecnologia Qi para o mercado mundial, nos mesmos termos, sob uma licença eficiente e acessível", disse o presidente e CEO da MPEG LA, Larry Horn.

Os proprietários iniciais de patentes da licença do portfólio de patentes para carregadores sem fio padrão Qi da MPEG LA sãoConvenientPower HK Limited, GE Hybrid Technologies, LLC, Koninklijke Philips N.V., e Robert Bosch GmbH.

"Nós parabenizamos essas empresas por sua visão, iniciativa e cooperação para tornar possível uma licença conjunta sob suas patentes fundamentais para o benefício do mercado de Qi", disse Bill Geary, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da MPEG LA, "e acolhemos os demais proprietários de tecnologia coberta pelo padrão Qi para se juntar a elas na oferta de acesso 'one-stop' por meio da licença Qi da MPEG LA."

A licença do portfólio de patentes para carregadores sem fio padrão Qi e um resumo dos termos da licença podem ser obtidos aqui.

O objetivo da MPEG LA é oferecer acesso mundial ao maior número possível de patentes essenciais para carregadores sem fio padrão Qi a todos, nos mesmos termos e sob uma única licença. Assim, a MPEG LA acolhe todos que acreditem ter patentes essenciais para carregadores sem fio padrão Qi para submetê-las à avaliação de sua essencialidade pelos especialistas em patentes da MPEG LA e inclusão na licença, se reconhecidas como essenciais. Os proprietários de patentes de carregadores sem fio com padrão Qi podem solicitar uma cópia dos termos e procedimentos que regem as apresentações de patentes aqui.

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 22 mil patentes em 91 países, cerca de 250 titulares de patentes e um número superior a seis mil licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

*O nome "Qi" é uma marca registrada em muitas jurisdições.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200114005873/pt/

Tom O'Reilly MPEG LA, LLC Tel.: 303.200.1710 toreilly@mpegla.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.