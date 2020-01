Aprovação final do T-MEC pode ser nesta semana, diz líder do Senado americano

Espera-se que o Senado dos Estados Unidos aprove nesta semana o acordo comercial com Canadá e México, informou nesta terça-feira o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, no que seria uma vitória para o presidente Donald Trump.

"Parece que vamos poder processar o T-MEC aqui no Senado nesta semana", disse McConnell a jornalistas, considerando esta uma boa notícia para o país. É "algo que eu acredito que temos um amplo acordo bipartidarista".

O tão esperado acordo ainda enfrenta vários obstáculos de procedimento que devem ser eliminados, incluindo a aprovação em múltiplos comitês do Senado.

Os legisladores, entretanto, pareciam ansiosos para acelerar o processo do T-MEC nos dias seguintes, antes que o julgamento político de Trump comece na próxima semana no Senado.

O Comitê de Orçamento do Senado aprovou a legislação para a implementação do novo acordo na última terça-feira.

O T-MEC, que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do Norte - com 25 anos de antiguidade - atualiza as regras para a fabricação de automóveis, o comércio eletrônico, as restrições à propriedade intelectual e as disposições trabalhistas.

Este novo acordo foi aprovado pela Câmara de Representantes de Estados Unidos no mês passado por uma esmagadora maioria bipartidarista, o que é raro na atual atmosfera política.