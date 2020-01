A China é responsável pelo "ataque mais intenso contra o sistema global de defesa dos direitos humanos" de todos os tempos, assegura a ONG Human Rights Watch em seu informe anual divulgado nesta terça-feira, no qual pede ao mundo democrático que resista à sua investida.

Além da crescente repressão doméstica, no exterior o governo chinês "utiliza seu crescente poder econômico para silenciar críticos e fazer o ataque mais intenso contra o sistema global de defesa dos direitos humanos desde seu surgimento em meados do século XX", denuncia Kenneth Roth, chefe mundial da HRW, no relatório de mais de 650 páginas sobre o estado dos direitos humanos no mundo em 2019, divulgado na sede da ONU em Nova York.