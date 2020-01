Grupo Estado Islâmico reivindica ataque com 89 mortos em Níger

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta terça-feira o ataque na cidade fronteiriça de Chinegodar, no oeste do Níger (fronteira com o Mali) que deixou 89 mortes na última quinta-feira, informou o órgão de vigilância dos movimentos extremistas dos EUA, citando ao grupo ISWAP (Estado Islâmico na África Ocidental).

"Os soldados do califado atacaram uma base militar do Níger na vila de Chinegodar na quinta-feira (9 de janeiro). Os combates duraram várias horas", disse o comunicado da organização, segundo a qual "100 elementos" do exército morreram.

O ataque foi o mais violento desde 2015, quando os ataques naquela área de fronteira entre Níger e Mali se intensificaram.

O grupo afirma que em seu ataque "destruiu numerosos veículos", "queimou quartéis" e tomou "veículos, armas e munições" como pilhagem.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó este martes el ataque en la localidad fronteriza de Chinegodar, en el oeste de Níger (frontera con Malí) que causó el pasado jueves 89 muertos, informó el organismo estadounidense de vigilancia de movimientos extremistas SITE, citando al grupo ISWAP (Estado Islámico en África Occidental).

"Los soldados del califato atacaron una base del ejército nigerino en la aldea de Chinegodar el jueves (9 de enero). Los combates duraron varias horas", afirmó el comunicado de la organización, según el cual murieron "100 elementos" del ejército.

El asalto fue el más sangriento desde 2015, cuando se recrudecieron los ataques en esa zona fronteriza entre Níger y Malí.

El grupo afirma que en su ataque "destruyó numerosos vehículos", "quemó cuarteles" y se llevó "vehículos, armas y municiones" como botín.

La incursión cerca de la frontera con Malí ocurrió el jueves. Los atacantes "llegaron a bordo de varios vehículos y motocicletas", indicó el ministerio de Defensa en un comunicado, en el que afirmaba que la respuesta provocó 63 bajas en las filas yihadistas.