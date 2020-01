Estrela Betelgeuse perde brilho e agita mundo da astronomia

A estrela gigante Betelgeuse, uma das mais brilhantes da Via Láctea, tem perdido luminosidade há algumas semanas e este evento pode anunciar sua explosão em supernova, fenômeno raríssimo na nossa galáxia.

Localizada na constelação de Orion, esta "super gigante vermelha", quase mil vezes maior que o Sol, brilha intensamente no céu no inverno, quando é vista a olho nu graças a sua coloração laranja.

Entre as 10 estrelas mais brilhantes da galáxia, "sua luminosidade caiu drasticamente desde meados de novembro, da ordem de 70%", explicou à AFP Pierre Kervalla, do Observatório de Paris - PSL.

Alertados por observadores amadores, os astrônomos iniciaram em dezembro uma vasta campanha de observação, mobilizando os maiores telescópios do planeta, incluindo o Very Large Telescope no Chile.

"Está fervendo! Criamos um grupo de pesquisa em todo o mundo para usar todos os instrumentos capazes de capturar imagens da superfície de Betelgeuse", disse Eric Lagadec, do laboratório Lagrange da Riviera francesa.

E centenas de astrônomos amadores estão envolvidos e "passam a noite em seus jardins ou em seus locais de observação favoritos" para fornecer medições adicionais, contou esse pesquisador do CNRS.

Várias hipóteses foram apresentadas: poderia se tratar de uma ejeção de gás formando poeira e ocultando a radiação ou... da morte de Betelgeuse.

Este último cenário resultaria em uma explosão em supernova. Se parece improvável num futuro próximo, faz os astrônomos sonharem: a estrela no final de sua vida não tendo mais "combustível" (da fusão nuclear), seu coração se fundirá em si mesmo e formaria uma estrela de nêutrons, um objeto muito compacto que cria uma onda de choque deslocando completamente a estrela, tudo em apenas algumas horas.

- "Espetáculo inesquecível para a Humanidade" -

Da Terra, observaríamos, a olho nu, um ponto tão brilhante quanto a Lua no céu dia e noite. A isto se acrescentaria um belo espetáculo, "aquele de um eco de luz que se propaga ao redor, como círculos na água", especifica Pierre Kervalla.

Após várias semanas, esse ponto desapareceria e formaria uma nebulosa, visível no céu por milhares de anos, como a do Caranguejo, resíduo da supernova que ocorreu em 1054 (relatada por astrônomos chineses).

"Seria um espetáculo inesquecível para toda a Humanidade. Espero poder ver uma supernova na minha vida", diz Eric Lagadec. Porque esse fenômeno ocorre apenas uma vez por século na Via Láctea, e a última formação de supernova observada remonta a 1604.

A explosão de Betelgeuse é esperada, já que a estrela, de "apenas" 10 milhões de anos, está de fato no fim de sua vida.

Mas é difícil prever com precisão quando ele morrerá, porque não há sinal de alerta: "é como um terremoto; um dia antes da explosão, a estrela será a mesma", explica Pierre Kervalla.

Então isso poderia acontecer nas próximas semanas, ou daqui a 100.000 anos.

"Não temos como saber", admite Andrea Chivassia.

De qualquer forma, seria seguro para o nosso planeta, já que Betelgeuse está a 600 anos-luz de distância. "Se a vermos explodir daqui, significa que a explosão ocorreu fisicamente há 600 anos", lembra Pierre Kervalla.

No plano científico, o evento permitiria aos astrônomos acompanhar diretamente, e pela primeira vez na história, as diferentes fases da explosão, um medidor precioso para medir a expansão do Universo.

"Também entenderíamos o que acontecerá com a futura geração de estrelas", segundo Andrea Chivassia.