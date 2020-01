Washington, Tóquio e Bruxelas uniram forças nesta terça-feira (14) para exigir regras globais mais fortes contra subsídios do governo que distorcem o comércio, uma prática da qual a China é especialmente acusada.

Em uma declaração, os governos pediram à Organização Mundial do Comércio (OMC) que reforce as regulamentações existentes, que dizem ser "insuficientes para lidar com subsídios que distorcem o mercado e o comércio".

Eles se abstiveram, porém, de citar a China diretamente.