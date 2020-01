Alemanha realizará conferência internacional sobre a Líbia será no domingo

O governo alemão anunciou nesta terça-feira uma conferência internacional sobre a Líbia patrocinada pela ONU no próximo domingo em Berlim, com o objetivo de tentar criar as condições para um processo de paz neste país, imerso em uma guerra civil caótica.

Vários países, incluindo Rússia, Turquia, Estados Unidos, China, Itália e França, estarão representados na reunião, embora haja dúvidas sobre a participação dos dois principais rivais líbios, o marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste do país, e Fayez Al Sarraj, chefe do governo de unidade da Líbia (GNA), reconhecido pela ONU.