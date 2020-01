Na Austrália, helicópteros lançam comida para animais

Autoridades da Austrália estão utilizando helicópteros para lançar batatas-doces e cenouras para animais famintos, como resultado da destruição de seu hábitat pelos incêndios. Ao todo, o governo do Estado de Nova Gales do Sul despejou de aeronaves mais de duas toneladas de alimentos. Além disso, o governo local está instalando câmeras para monitorar o consumo de alimentos pelos animais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.