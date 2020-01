Corte do Paquistão anula pena de morte de ex-presidente

Um tribunal no Paquistão anulou nesta segunda-feira, 13, a sentença de morte contra o ex-presidente Pervez Musharraf, alegando que a corte especial que o declarou culpado de alta traição, no ano passado, era inconstitucional. A sentença de Musharraf, que vive exilado em Dubai, foi a primeira do gênero contra um ex-chefe das Forças Armadas, onde os militares exercem grande influência e os oficiais são considerados imunes a ações judiciais. O Ministério Público pode agora apresentar uma nova denúncia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.