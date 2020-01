Comunicado do Business Wire :Morrow Sodali

A Morrow Sodali anunciou hoje que os especialistas do setor de mercados de capital de dívidas, Damian Watkin, Damir Hadziosmanovic, Ken Abela e Tina Siu, se associaram à empresa como parte de uma estratégia mundial para fortalecer sua oferta de serviços referentes a títulos.

A equipe, que fornece mais de 50 anos de experiência combinada trabalhando em mais de 800 negócios relacionados a dívidas, ingressa na Morrow Sodali da D.F. King e terá sede em Londres e Hong Kong, reforçando a presença global da empresa nos serviços de dívida. Eles trabalharão ao lado do especialista interno Pia Gowland, que a partir de agora supervisionará as atividades dos Serviços Referentes a Dívidas da Morrow Sodali nas Américas.

Damian Watkin, que se une a Morrow Sodali como Diretor Sênior no escritório de Londres da empresa, traz 20 anos de experiência nos mercados de capital, trabalhando com instituições financeiras globais, emissores corporativos e soberanos, com ampla experiência na execução de transações de gerenciamento de passivos e reestruturação de dívidas, além de pesquisar a propriedade em estruturas de capital. Em seu papel anterior na D.F. King, Watkin construiu e liderou os negócios de títulos da empresa fora do mercado americano, trabalhando com uma ampla gama de emissores de dívidas e seus consultores em algumas das transações de maior ou mais alto perfil dos últimos anos.

"Estamos muito animados em ingressar na equipe empreendedora e com foco no cliente da Morrow Sodali bem como poder oferecer um serviço contínuo a partir de uma plataforma de execução verdadeiramente global e liderada por tecnologia para emissores de títulos e seus consultores", disse Watkin. "A Morrow Sodali agora tem uma presença global, com profissionais de execução experientes baseados na Ásia, Europa e Américas."

Trabalhando com o Sr. Watkin em Londres como Diretor, Damir Hadziosmanovic tem quase 20 anos de experiência no trabalho com emissores corporativos e soberanos, auxiliando os mesmos na execução de diversas transações de gerenciamento de responsabilidades e identificações de detentores de títulos, além de reestruturações de dívidas e esquemas de disposição.

Ken Abela, que se une à Morrow Sodali como Diretor, traz quase 20 anos de experiência, dos quais 17 na Ásia, na assistência a emissores corporativos e soberanos na execução de transações de gerenciamento de responsabilidades e reestruturação de dívidas. Abela ficará sediado em Hong Kong e será responsável por fortalecer a oferta de serviços referentes a dívidas da empresa nos mercados da Ásia-Pacífico.

"Estamos ansiosos em expandir os serviços referentes a dívidas da Morrow Sodali na Ásia, fornecendo aos emissores de títulos e seus consultores na região um ponto de contato local experiente, com a capacidade de auxiliar nas transações e fornecer conselhos aos profissionais em seu próprio fuso horário," disse o Sr. Abela.

Ao se unir a Abela em Hong Kong, Tina Siu ajudou no fornecimento de atividades relacionadas a dívidas da D.F. King lideradas por Abela, com um forte histórico de apoio aos emissores de títulos na execução de transações de gerenciamento de obrigações nos mercados asiáticos. Antes da D.F. King, Siu trabalhou com instituições financeiras com foco em pesquisa de mercado de dívidas, além de conduzir análises financeiras para clientes corporativos.

O Diretor Corporativo Global da Morrow Sodali, Giulio Pediconi, comentou: "Estamos muito satisfeitos em receber uma equipe tão experiente na família Morrow Sodali. Com a expansão mundial dos mercados de dívidas corporativas, nossa experiência combinada em nossas bases dedicadas em Nova York, Londres e Hong Kong nos permitirá expandir nossos serviços e oferecer a nossos clientes uma cobertura verdadeiramente global neste mercado-chave."

Sobre a Morrow Sodali

A Morrow Sodali é líder no fornecimento de consultoria estratégica e serviços a acionistas e detentores de títulos para clientes corporativos e soberanos em todo o mundo. A empresa fornece conselhos e serviços corporativos a conselhos e serviços estratégicos relacionados à governança corporativa, comunicação e engajamento de acionistas e detentores de títulos, inteligência dos mercados de capital, solicitação de procuração, ativismo de acionistas, fusões e aquisições, além de transações relacionadas a dívidas.

Da sede em Nova York e Londres, e escritórios e parceiros nos principais mercados de capitais, a Morrow Sodali atende mais de 700 clientes corporativos em 40 países, incluindo muitas das maiores corporações multinacionais do mundo. Além de empresas listadas e privadas, seus clientes incluem fundos mútuos, fundo de investimentos, bolsas de valores e associações de membros.

