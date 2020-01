Comunicado do Business Wire :Givex

iFood, foodtech líder na América Latina, e Givex, companhia global de tecnogia de gift card, marcaram presença na convenção da National Retail Federation (NRF), maior feira de varejo mundial, realizada em Nova York neste final de semana (11/01). Paula Rabelo, Head do iFood Empresa, unidade de negócios com foco em clientes corporativos apresentou para mais de 200 executivos do varejo brasileiro as soluções criadas para atender esse público:o iFood Office, uma Solução que elimina os processos de reembolso de refeições das empresas, e o iFood Card, um gift card que pode ser utilizado para premiar colaboradores ou mesmo parceiros de negócio.

Durante o evento, além das soluções do iFood Empresas, Paula apresentou o iFood e a curva de crescimento da empresa, que em novembro de 2019, atingiu a marca de 26,6 milhões de pedidos. Entre os cases de destaque da área está o iFood Card. No Natal, a empresa promoveu uma campanha especial com a confeitaria paulista Ofner para que os consumidores pudessem utilizar o valor do iFood Card direto nas lojas da confeitaria, abrindo portas para inúmeras possibilidades de cross-selling no mercado.

"O iFood Card permite que outras marcas e empresas possam oferecer a experiência e inovação do iFood de forma simples e em múltiplas ocasiões e necessidades. A solução foi lançada no segundo semestre de 2019 e já temos vários cases de como diferentes marcas e serviços conseguem agregar valor através do crossbrand com iFood.", explica a executiva do iFood.

Para seguir inovando, o iFood fechou uma parceria com a Givex, que tem como desafio unir o mundo digital ao físico por meio de suas mais de 800 integrações de sistemas e criar uma experiência omnichannel para os clientes para apresentar um novo conceito de Gift Card no mercado, alavancando ainda mais as vendas do iFood Card.

Ainda durante o evento, a Givex, presente há mais de 10 anos no mercado brasileiro, apresentou além das funcionalidades do iFood Card, as inovações que vem trabalhado no varejo brasileiro, como o vale troca digital, o sistema de PDV GivexPOS ambos omnichannel, que lançaram no país no último ano e tem trazido ótimo resultados para seus clientes, revolucionando o mercado brasileiro.

"Estamos muito felizes com esta parceria com o iFood e na confiança estabelecida entre nós! O consumidor de hoje deseja cada vez mais comodidade, praticidade, benefícios e experiências inovadoras e isto é só o começo do que vamos oferecer com esta parceria através de nossa tecnologia", diz Maria Costa, diretora da Givex Brasil.

Sobre o iFoodO iFood, uma das mais inovadoras foodtechs do mundo e líder em delivery online de comida na América Latina, tem 26,6 milhões de pedidos mensais. Há oito anos no mercado, a empresa de origem brasileira está presente também no México e Colômbia. Atua junto aos parceiros com iniciativas que reúnem inteligência de negócio e soluções de gestão para os mais de 131 mil restaurantes cadastrados em mais de 900 cidades em todo o Brasil. O iFood conta com importantes investidores, como a Movile - líder global em marketplaces móveis - e a Just Eat - uma das maiores empresas de pedidos on-line do mundo.

Sobre a GivexA Givex é uma empresa global de tecnologia projetada para simplificar as eficiências de negócios, através de uma plataforma omnichannel com alto nível de segurança e inovação. A empresa já processou mais de 20 bilhões de transações, possui operação em mais de 100 países e atua localmente no Brasil há mais de 10 anos em grandes redes brasileiras. Desde sua fundação em 1999, a Givex forneceu inteligência tecnológica em uma ampla variedade de indústrias, de restaurantes e varejo, à hotelaria e ao setor de serviços, oferecendo um conjunto de produtos integrados e customizáveis, incluindo Gift Card, Vale Troca Digital, Fidelidade e Sistema de Ponto de Venda (PDV).

