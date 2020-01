Diretor americano Spike Lee presidirá juri do Festival de Cannes

O diretor americano Spike Lee foi designado como o próximo presidente do juri do Festival de Cannes (12-23 maio), para substituir o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que presidiu a festa do cinema no ano passado.

"Quando me chamaram para presidir o juri de Cannes 2020 não acreditei, estava feliz, surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo", revelou Spike Lee, 62 anos, que se declarou "honrado por ser a primeira pessoa da diáspora africana" nos Estados Unidos a assumir este cargo.

Lee apresentou sete de seus filmes no Festival de Cannes e recebeu o Grande Prêmio em 2018 por "Infiltrado na Klan" (BlackkKlansman), que conta a história real de um negro infiltrado na Ku Klux Klan.

Com seu juri, cuja composição será revelada em meados de abril, Spike Lee terá a tarefa de apontar o sucessor de "Parasita", do sul-coreano Bong Joon-ho, Palma de Ouro em 2019.