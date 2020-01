Funcionários do Ministério Público do estado mexicano de Jalisco encontraram uma fossa clandestina com os corpos de ao menos 29 pessoas, na mesma zona onde em novembro outros 80 cadáveres foram localizados, informou o MP.

"Das 29 vítimas, até o momento se tem a identificação parcial de quatro, que eram procuradas pela Procuradoria Especializada em Pessoas Desaparecidas".