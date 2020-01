Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

Patient Safety Movement Foundation:

-0- *T O QUÊ: Após uma cirurgia rotineira de substituição parcial de quadril deixar sua mãe em coma com danos cerebrais irreversíveis, o diário em vídeo do filho se torna a investigação de um cidadão sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. Produzido ao longo de 10 anos utilizando filmagens de arquivos, cenas verídicas, câmeras ocultas, testemunhos judiciais e entrevistas com familiares e especialistas, BLEED OUT aborda profundamente o falho sistema de saúde. POR QUÊ: Muitos norte-americanos não sabem que erros médicos evitáveis em hospitais representam a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos, atrás apenas do câncer e de doenças cardíacas. Lançar luz sobre esse problema pode possibilitar que os pacientes assumam o controle de suas experiências em hospitais e - o que é mais importante - salvar suas vidas. Esse evento reúne membros e funcionários do Congresso dos Estados Unidos e outras partes interessadas para lhes informar sobre erros médicos evitáveis em hospitais e destacar o importante papel que o Congresso pode desempenhar na melhoria da segurança de pacientes. QUANDO:27 de janeiro de 2020 17h às 19h EST (horário padrão do leste dos EUA) ONDE:U.S. Capitol Visitor Center First Street Northeast Washington, DC 20515, EUA QUEM: Oradores de destaque:David B. Mayer, MD, diretor executivo da Patient Safety Movement Foundation e diretor executivo do MedStar Institute for Quality and Safety Steve Burrows, roteirista e diretor de BLEED OUT Leah Binder, presidente e diretor executivo do The Leapfrog Group Jack Gentry, sobrevivente de erro médico Para participar: http://bit.ly/2Tr9lo5*T

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem desnecessariamente em hospitais dos Estados Unidos a cada ano. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos que oferece ferramentas gratuitas para eliminar as mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Melhorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente da PSMF reúne as melhores mentes do mundo para participar de discussões intelectualmente instigantes e gerar novas ideias para desafiar o status quo. Nossas Soluções de Segurança do Paciente Acionáveis (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) oferecem processos baseados em evidências para ajudar os hospitais a eliminarem os erros. Nosso Open Data Pledge encoraja as empresas de tecnologia de cuidados com saúde a compartilharem os dados pelos quais seus produtos são adquiridos. Para saber mais, acesse patientsafetymovement.org.

Sobre o The Leapfrog Group

Fundado em 2000 por grandes empregadores e outros compradores do setor, o The Leapfrog Group é uma organização sem fins lucrativos que promove um movimento para a busca de avanços na qualidade e na segurança do sistema de saúde dos Estados Unidos.

O The Leapfrog Group, incluindo seu conselho e integrantes, estão fascinados com BLEED OUT e suas mensagens críticas sobre os graves problemas para a segurança de pacientes existentes no sistema de assistência à saúde de nosso país.

David Kodama Cook + Schmid dkodama@cookandschmid.com e. 619-814-2370 R: 17

