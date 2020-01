Polícia Rodoviária apreende uma tonelada de cocaína em caminhão-taque

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nesta segunda-feira que apreendeu 1,1 tonelada de cocaína escondida em um caminhão-tanque perto de Brasília, na maior quantidade de drogas encontrada na capital.

"A polícia abriu o tanque utilizado para [transportar] óleo vegetal e encontrou a droga, no total havia 1.100 tabletes, [cada um] com cerca de um 1 quilo de substância análoga à cocaína", de acordo com a PRF.

Ao ser abordado pela polícia em Cristalina (cerca de 130 km de Brasília), o motorista levantou suspeitas devido ao "nervosismo" e à "rota incomum".

O homem explicou aos policiais que havia saído de Campinas (São Paulo) e que estava indo em direção à Bahia.

De acordo com informações preliminares às quais o canal Globonews teve acesso, nas fronteiras brasileiras foram apreendidas mais de 57 toneladas de cocaína em 2019, um recorde que reflete um aumento de 82% em relação ao registrado em 2018.