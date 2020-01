Trump descreve democratas como aliados do regime iraniano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta segunda-feira (13) seus adversários democratas, a quem acusou de serem indulgentes com o regime iraniano, compartilhando no Twitter uma montagem de fotos em que dois líderes da oposição aparecem com um turbante e um xador.

A imagem, publicada na segunda-feira por um usuário da Internet e retuitada por Trump para seus mais de 70 milhões de seguidores, mostra Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, com um xador, o véu com o qual as mulheres muçulmanas cobrem suas cabeças e os ombros.

Ao lado de Pelosi, aparece Chuck Schumer, chefe da minoria democrata no Senado, com um turbante como o usado pelo presidente iraniano Hasan Rohani.

Com a bandeira iraniana ao fundo e as palavras "Democratas 2020" na parte inferior da montagem, a imagem procura denunciar um suposto apoio da oposição democrata à República Islâmica.

Os democratas criticaram duramente o assassinato do poderoso general iraniano Qassem Soleimani em Bagdá em 3 de janeiro, numa operação americana ordenada por Trump.

Essa morte provocou dois ataques iranianos contra bases que abrigam soldados americanos no Iraque e gerou tensão em torno de um conflito aberto entre os Estados Unidos e o Irã.