Dois soldados americanos são encontrados mortos em base alemã

Dois soldados americanos foram encontrados mortos em uma base aérea alemã na Renânia-Palatinado - informou a base militar nesta segunda-feira (13), acrescentando que as causas das mortes ainda são desconhecidas.

Os dois soldados de 20 anos foram encontrados mortos no final da tarde de quinta-feira em um dormitório da base da Força Aérea de Spangdahlem, no oeste do país.

Uma investigação foi iniciada.

"É sempre difícil perder membros importantes da nossa equipe", disse o coronel David Epperson no site da base, apresentando condolências às famílias das vítimas.

Com cerca de 4.000 soldados, a base de Spangdahlem abriga a 52ª Esquadra de caças da Força Aérea americana.

Os dois soldados estavam designados para a manutenção de aeronaves.