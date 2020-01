Príncipes William e Harry denunciam informação falsa na imprensa

(foto: TOBY MELVILLE/AFP )

Os príncipes William e Harry, netos da rainha Elizabeth II, denunciaram de forma conjunta nesta segunda-feira uma "informação falsa" publicada em um jornal britânico, coincidindo com uma reunião sobre a crise causada pelo desejo do segundo de renunciar às suas obrigações reais.



"Para dois irmãos que se preocupam tanto com questões de saúde mental, o uso da linguagem incendiária dessa maneira é ofensivo e potencialmente prejudicial", denunciaram os filhos de Charles e da falecida princesa Diana em um comunicado conjunto.

De acordo com um amigo próximo do príncipe William, o Duque de Cambridge teria ficado triste com a decisão do irmão de abandonar seu posto como membro do alto escalão da família real britânica. Segundo com o jornal The Sunday Times, ele teria confidenciado: "Sempre abracei meu irmão e não posso mais fazer isso. Somos entidades separadas".





"Estou triste com isso. Tudo o que podemos fazer, e tudo o que eu posso fazer, é tentar e apoiá-los, e esperar que chegue um tempo em que estejamos na mesma página. Eu quero que todos joguem no mesmo time", disse supostamente o príncipe.





De acordo com fontes próximas ao Palácio de Buckingham, a família real irá se reunir na próxima segunda-feira, 13, para lidar com o anúncio de que o príncipe Harry e Meghan Markle desejam ser "financeiramente independentes". Além da Rainha Elizabeth II, também estarão presentes Harry, William e o príncipe Charles.





Meghan, que está no Canadá, deve participar da reunião por telefone. Segundo com o The Times, ela ainda teria assinado um contrato de dublagem para um dos próximos filmes da Disney, cujo cachê será inteiramente doado para a ONG de proteção aos elefantes.