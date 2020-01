Polícia de Teerã foi orientada a atuar com 'moderação' em protestos

O chefe da polícia de Teerã declarou nesta segunda-feira (13) que recebeu ordens de agir com "moderação" durante as manifestações deflagradas depois que, no sábado, o Irã reconheceu ter abatido por engano um avião civil ucraniano.

"A polícia tratou as pessoas que se concentraram com paciência e tolerância. A polícia não disparou durante as manifestações, porque foram dadas ordens de moderação aos policiais da capital", disse o general Hossein Rahimi, citado pela televisão estatal.

O Irã reconheceu apenas no sábado que um míssil disparado por um "erro humano" causou a tragédia, na qual 176 pessoas morreram, a maioria iranianas e canadenses. Em um primeiro momento, as autoridades negaram a tese apontada por Ottawa desde o início.

Essa confissão indignou os cidadãos, que saíram às ruas para protestar.