Comunicado do Business Wire :PVH Corp.

A Tommy Hilfiger, propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], anunciou os seis finalistas do Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge de 2019. Em seu segundo ano, o programa global visa apoiar as empresas startups e em expansão, desenvolvendo soluções que promovam mudanças inclusivas e positivas no mundo da moda. A seleção de finalistas é o próximo passo na jornada para identificar e defender as oportunidades inovadoras que apoiam o avanço do setor. Em 13 de fevereiro de 2020, os seis finalistas visitarão o Campus do Futuro da Tommy Hilfiger em Amsterdã (Holanda), para apresentar seus conceitos de negócios a um júri formado por líderes corporativos e de sustentabilidade internos e externos no evento final mundial Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200113005432/pt/

TOMMY HILFIGER Fashion Frontier Challenge Finalists 2018 (Photo: Business Wire)

"É inspirador ver a segunda edição do Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge atrair tantos candidatos que trabalham por um ambiente mais inclusivo e sustentável na indústria da moda", disse Tommy Hilfiger. "Estamos comprometidos em defender as soluções brilhantes e inovadoras para alguns dos grandes desafios de nosso setor. Também estou ansioso em ser outra vez membro do júri para reconhecer os empreendedores deste ano. O otimismo compartilhado e compromisso com um futuro positivo devem inspirar a todos nós no impacto que podemos causar juntos."

Em um processo de quatro meses com várias etapas, mais de 420 candidatos foram reduzidos a seis finalistas convidados a desenvolver e refinar seus planos de negócios com o apoio de uma equipe dedicada de especialistas em empreendedorismo social no Campus do Futuro. Os finalistas são:

-- A Apon Wellbeing, com sede em Bangladesh, abre lojas que trazem produtos de necessidade diária a preço de fábrica, com artigos oferecidos com desconto de 10% em relação aos preços externos e um esquema de pontos acumulados pelos funcionários para obter seguro de saúde e serviços médicos gratuitos.

-- A Stony Creek Colors, uma empresa em expansão dos Estados Unidos, oferece cultivos sustentáveis de índigo natural para pequenos e médios produtores de tabaco que correm o risco de perder sua renda devido à queda nas vendas de tabaco. A solução fornecida pela Stony Creek Colors permite que os agricultores mantenham seus meios de subsistência.

-- A startup holandesa A Beautiful Mess administra um espaço criativo para ajudar os refugiados a obter independência social e econômica, criando produtos sustentáveis de vestuário.

-- A empresa startup dos EUA Lab 141 cria pequenos lotes de roupas feitas sob medida usando impressão 3D. Por meio desse método, a Lab 141 está promovendo e dando vida ao conceito de moda "sem tamanho".

-- A empresa indiana de pijamas Sudara desenvolve habilidades profissionais e de costura em mulheres que escaparam ou correm alto risco de serem vítimas de tráfico sexual.

-- Proveniente da França, a empresa em expansão Constant & Zoe cria roupas funcionais e elegantes para homens, mulheres e crianças com deficiência.

Os jurados de prestígio que supervisionam o evento final são os seguintes:

-- Tommy Hilfiger

-- Ankiti Bose, cofundadora e CEO da Zilingo

-- Noor Tagouri, jornalista, ativista e palestrante motivacional

-- Daniel Grieder, CEO da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

-- Martijn Hagman, diretor financeiro da Tommy Hilfiger Global & diretor de operações da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

-- Willemijn Verloop, sócia fundadora da Social Impact Venture

-- Steven Serneels, CEO e Membro do Conselho da EVPA

-- Katrin Ley, diretora geral da Fashion for Good

O júri concederá 150 mil euros entre dois vencedores para financiar o avanço de suas propostas de negócios. Os vencedores também receberão uma orientação de um ano com os especialistas globais da Tommy Hilfiger e INSEAD, além de um lugar no Programa de Empreendedorismo Social da INSEAD (ISEP). Um prêmio adicional de 10 mil euros será dado à equipe finalista que vencer o "Voto Favorito do Público".

A visão da Tommy Hilfiger é criar uma moda que abra mentes e feche laços. Saiba mais sobre os esforços de sustentabilidade de longo prazo da marca, principalmente nas áreas de inclusão e circularidade, em: https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Amigos e seguidores da marca são convidados a participar da conversa nas mídias sociais usando #TommyHilfiger, #FashionFrontierChallenge, #MakeNewPossible e @TommyHilfiger.

# # #

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANS, a Tommy Hilfiger é um dos principais e mais reconhecidos grupos de estilo de vida de designers do mundo. Seu foco é conceber e fazer marketing de roupas masculinas personalizadas de alta qualidade e seus trajes esportivos, vestuário de coleções femininas e seus trajes esportivos, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e vestuário causal), calçados e acessórios. Mediante licenças selecionadas, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida como óculos, relógios, fragrâncias, trajes de natação, meias, pequenos artigos em couro, artigos domésticos e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANSconsiste em roupas de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Produtos sob as marcas TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANSestão disponíveis aos clientes em todo o mundo através de uma ampla rede de lojas de varejo TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANS bem como principais lojas de departamento e de especialidades, revendedores online selecionados e na tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

A PVH define o padrão de estilo como uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Potenciamos marcas que potencializam a moda - para o bem. Nosso portfólio icônico inclui as marcas TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga e Geoffrey Beene, bem como a marca de produtos íntimos True & Co. centrada no digital. Comercializamos uma variedade de produtos sob essas e outras marcas de propriedade e licenciadas, conhecidas internacionalmente. A PVH possui mais de 38 mil associados operando em mais de 40 países e quase US$ 9,7 bilhões em receita anual. Esse é o poder da PVH.

* A marca Speedo é licenciada para a América do Norte e Caribe em perpetuidade pela Speedo International Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200113005432/pt/

Tommy Hilfiger Baptiste Blanc Diretor de Comunicação e Mídia Conquistada E-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com Tel.: +31 62904 2334

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.