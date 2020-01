Vulcão La Cumbre entra em erupção em ilha de Galápagos

O vulcão La Cumbre, na ilha Fernandina de Galápagos, registra uma fase eruptiva e lança lava - informaram as autoridades equatorianas no domingo (12).

De acordo com nota divulgada pelo Parque Nacional de Galápagos (PNG), "o vulcão La Cumbre, localizado na ilha Fernandina, a oeste do arquipélago, iniciou atividade eruptiva esta noite".

Embora Fernandina não seja habitada por seres humanos, "seu valor ecológico é muito alto, porque seus ecossistemas abrigam espécies únicas, como iguanas terrestres e marinhas, cobras, ratos endêmicos, corvos-marinhos que não voam, pinguins", disse o PNG, responsável pela reserva natural a 1.000 quilômetros da costa do Equador.

O PNG acrescentou que as primeiras imagens registram uma fissura ao longo da borda sudeste da cratera de 1.476 metros de altitude e mostram "fluxos de lava descendo para a costa" de uma das ilhas mais jovens de Galápagos.

O arquipélago serviu de laboratório para o naturalista inglês Charles Darwin desenvolver sua Teoria da Evolução das Espécies.

O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional explicou que o vulcão apresentou "uma nova agitação sísmica e subsequente erupção".

"Depois do evento sísmico de magnitude 4,7 M ocorrido às 16h42, foram registrados 29 eventos, cuja magnitude permaneceu abaixo de 3,1", relatou a instituição.

A última atividade eruptiva deste vulcão ocorreu há 19 meses (16 a 18 de junho de 2018), precedida por outra em 4 de setembro de 2017, de acordo com o Instituto Geofísico.

O PNG anunciou que vai continuar monitorando esse processo eruptivo para registrar as mudanças que ocorrem no ecossistema das Ilhas Galápagos, Patrimônio Mundial por sua flora e fauna únicas no mundo.

O arquipélago recebeu o nome das tartarugas gigantes que chegaram três ou quatro milhões de anos atrás a essa região vulcânica do Pacífico Sul.