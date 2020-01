Líderes rivais líbios assinam em Moscou acordo de cessar-fogo

Os dois líderes rivais líbios devem assinar nesta segunda-feira (13) em Moscou um acordo formal de cessar-fogo que entrou em vigor no domingo (12), em plena ofensiva diplomática para evitar que o conflito piore.

O chefe do Governo de União Nacional (GNA), reconhecido pela ONU, Fayez al-Sarraj, e o marechal Kalifa Haftar, que controla o leste do país, vão se reunir na capital russa, um sinal da crescente influência de Moscou neste conflito.

Com seus colegas russos, também estarão presentes os ministros turcos das Relações Exteriores e da Defesa, Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar, respectivamente.

Ancara, que apoia Sarraj, enviou militares ao país, enquanto Moscou é suspeito de apoiar Haftar com armas, dinheiro e mercenários.

"Hoje, em Moscou (...) estão previstos contatos interlíbios. Vão participar Sarraj, Haftar e representantes de outras partes líbias", informou a diplomacia russa às agências de notícias locais.

Moscou não informou, no entanto, os dois rivais vão se encontrar pessoalmente.

Haftar estará acompanhado por seu aliado Aguila Salah, presidente do Parlamento líbio com sede no leste. Junto com seu rival Sarraj estará Kaled al-Meshri, presidente do Conselho de Estado.

Em uma breve declaração na televisão, Sarraj pediu aos líbios, nesta segunda-feira, que "virem a página do passado, rejeitem a discórdia e unam forças para avançar em direção à estabilidade e à paz".

Reivindicado pela Rússia e pela Turquia, o cessar-fogo na Líbia entrou em vigor no domingo à meia-noite, horário local. Ele foi aplaudido pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela ONU e pela Liga Árabe.

Essa trégua deve servir como prelúdio de uma conferência sobre a Líbia em Berlim, em janeiro, promovida pela ONU.

A chanceler alemã, Angela Merkel, viajou para Moscou no sábado (11) para discutir esta questão com o presidente russo, Vladimir Putin, que também conversou por telefone com líderes árabes e europeus.

No terreno, tiros eram ouvidos intermitentemente ao sul da capital, mas a frente de combate parecia calma no geral.

Entre a entrada da Turquia no conflito líbio, a suposta presença de mercenários russos e a existência de uma multidão de grupos armados, a comunidade internacional teme que a guerra se internacionalize e degenere.

Como na Síria, Moscou e Ancara se impuseram na Líbia como mediadores incontestáveis do conflito, diante da impotência dos países ocidentais.

A Europa teme, por sua vez, que a Líbia se torne uma "segunda Síria". Ao mesmo tempo, busca reduzir o fluxo de migração em suas fronteiras, após receber milhares de migrantes da Líbia e da Síria nos últimos anos.

A Líbia, um país petrolífero, está mergulhada no caos desde a queda do regime de Muammar Khadafi em 2011, depois de uma revolta popular e intervenção militar liderada pela França, Reino Unido e Estados Unidos.