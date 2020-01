Milionário japonês busca 'solteiras de 20 anos ou mais' para ir à Lua

A solidão pesa para este extravagante milionário (foto: Toshifumi Kitamura / AFP )

Para não sentir o peso da solidão, oiniciou umapara encontrar uma acompanhante para sua futura viagem espacial ao redor daem um foguete espacial daMaezawa, que recentemente anunciou o rompimento de uma relação com uma atriz japonesa, aceita propostas de, que queiram aproveitar a vida ao máximo.A busca da acompanhando ideal se transformou em um programa de televisão para um serviço em streaming na internet.A solidão pesa para este extravagante milionário que construiu sua fortuna no mundo da moda na Internet."Vivi exatamente como quis até agora", afirma Maezawa, que tem três filhos com duas mulheres.

"Tenho 44 anos. À medida que surgem o sentimento de solidão e o vazio, penso apenas em uma coisa: continuar amando uma mulher", diz no anúncio em busca de sua cara-metade.

A data-limite para o envio de candidaturas é 17 de janeiro próximo. Ele espera anunciar a "vencedora" até o final de março.

Criador da empresa de venda de roupas on-line Zozo, vendida para o Yahoo! Japão no ano passado, ele é conhecido como um renomado colecionador de arte.

Deve ser o primeiro passageiro privado do voo ao redor da Lua que será realizado em 2023 pela SpaceX, do empreendedor Elon Musk.