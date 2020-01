Polícia do Peru captura mais de 100 venezuelanos

A Polícia peruana capturou 124 pessoas no domingo (12), venezuelanos em sua maioria, em um operação contra a criminalidade e o crime organizado em um balneário do sul de Lima - informou o Ministério do Interior.

Em sua conta no Twitter, a pasta relatou que, dos 124 detidos Hotel Rojo, de Punta Negra, 80 são homens e, 44, mulheres, de nacionalidade venezuelana, colombiana e peruana.

Junto com o grupo, foram encontrados armamento de longo alcance, pistolas e revólveres, além de laptops, automóveis, rádios, munição e droga.

Em nota, a Polícia Nacional comemorou ter aplicado "um duro golpe na criminalidade (...) ao desarticular uma suposta organização criminosa autodenominada 'Los Venecos' integrada por peruanos e venezuelanos".