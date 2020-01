Boris Johnson elogia fim da paralisia política na Irlanda do Norte

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viaja para a Irlanda do Norte nesta segunda-feira (13), ao fim de três anos de paralisia política e em meio à instauração de um novo governo - um "momento histórico".

"Este é um momento histórico para o povo da Irlanda do Norte", afirmou Johnson, em um comunicado.

"Depois de três anos, (a Assembleia de) Stormont trabalha novamente com um Executivo que agora pode avançar para melhorar a vida das pessoas e trabalhar para todas as comunidades da Irlanda do Norte", afirmou.

A Irlanda do Norte se dotou de instituições políticas no sábado. Isso foi um dia depois de um acordo entre unionistas e republicanos para restabelecer a governança compartilhada desta província britânica, paralisada desde a queda do governo por um escândalo político-financeiro em 2017.

Durante a visita, Boris Johnson se reunirá com a nova premiê unionista Arlene Foster (DUP) e com a vice-primeira-ministra republicana Michelle O'Neill (Sinn Fein), nomeadas no sábado durante a retomada das sessões na Assembleia.

"Estou ansioso para me reunir com o novo Executivo e conhecer seus projetos para o futuro, como os de levar adiante as reformas necessárias dos serviços públicos e resolver a atual greve no setor de saúde", afirmou Boris Johnson.

O DUP e o Sinn Fein devem compartilhar o governo, em virtude do Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa de 1998, que pôs fim aos "distúrbios" entre republicanos (principalmente católicos) e unionistas (sobretudo protestantes) que deixaram quase 3.500 mortos em 30 anos.