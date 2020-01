Sobe para 89 balanço de soldados mortos em ataque contra base militar do Níger

O ataque perpetrado contra uma base militar na quinta-feira no oeste do Níger deixou um balanço final de 89 mortos e 77 entre os integrantes do "lado inimigo", segundo o novo saldo anunciado neste domingo pelo porta-voz de governo, Zakaria Abdourahame, na rádio pública.

O balanço anterior do Ministério da Defesa registrou 25 soldados mortos e 63 classificados de "terroristas".

O ataque aconteceu no campo militar de Chinegodar (oeste, fronteira com o Mali).

"Depois de uma revisão, o balanço se estabelece da seguinte maneira. Lado amigo: 89 mortos. Lado inimigo: 77 mortos", afirmou o porta-voz lendo um comunicado.

Um luto nacional de 72 horas foi decretado a partir de segunda-feira, de acordo com o comunicado.

A incursão perto da fronteira com o Mali ocorreu na última quinta-feira, no acampamento militar de Chinegodar.