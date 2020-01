Polícia frustra atentado contra líder máximo da ex-guerrilha Farc

A polícia colombiana informou neste domingo ter inviabilizado um ataque contra o ex-líder do ex-guerrilheiro das FARC, Rodrigo Londoño, planejado por ex-chefes rebeldes que se afastaram do acordo de paz que encerrou meio século de conflito armado no país.

Um informante alertou sobre o "ataque iminente" contra o agora presidente do partido das Farc, também conhecido como Timochenko, que estava hospedado em uma fazenda no município da Finlandia, no departamento de Quindío (centro), informou o chefe de polícia Oscar Atehortúa.

A polícia reforçou a segurança do principal comandante da ex-guerrilha. No sábado, a polícia encontrou dois indivíduos viajando em uma motocicleta de alta cilindrada cujas aparências coincidiam com as descritas pelo informante. Abordados por policiais, os homens dispararam e morreram em troca de tiros com os agentes.

Eles "estavam a pouco mais de um quilômetro da propriedade do político" de 60 anos, informou o chefe de polícia.

Os dois homens armados foram identificados como Guamby, que militou por 17 anos na ex-guerrilha, e Rabbit.

Segundo Atehortúa, os dois faziam parte de uma dissidência de Hernán Darío Saldarriaga, conhecido como El Paisa, um temido rebelde que durante anos comandou a força de elite das Farc.

Saldarriaga é um dos três ex-chefes de guerrilha que anunciaram uma nova rebelião armada na Colômbia em agosto de 2019, comandada pelo ex-número dois e ex-negociador em negociações de paz, Iván Márquez, pela "traição" do acordo de 2016.