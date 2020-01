Pelo menos 30 soldados mortos na RDC em ação contra grupo islâmico

O exército da República Democrática do Congo (RDC) divulgou que 30 militares foram mortos numa ofensiva contra os rebeldes islâmicos das Forças Democráticas Aliadas (ADF), durante violentos combates no leste do país.

Também havia "70 feridos, alguns em estado grave" entre os militares que participaram da ação, segundo o porta-voz do Exército na região, major Mak Hazukai.

O exército afirma ter conquistado a sede da ADF em Madina, na região de Beni (província de Kivu do Norte).

Em 30 de outubro, o exército anunciou sua ofensiva contra esse grupo armado, acusado de matar mais de 1.000 pessoas na região de Beni desde o final de 2014.

Originalmente, as Forças Democráticas Aliadas são rebeldes muçulmanos de Uganda que foram para o leste da República Democrática do Congo nos anos 1990. No início de 2019, o grupo do Estado Islâmico reivindicou alguns de seus ataques.