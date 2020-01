Ao menos 11 mortos nos últimos dias em tempestades e tornados nos EUA

Pelo menos 11 pessoas morreram nos últimos dias no sul dos Estados Unidos devido a violentos tornados e tempestades que destruíram casas e privaram milhares de eletricidade.

Essas tempestades, acompanhadas por ventos fortes, estão se movendo para o norte do país, de acordo com o serviço meteorológico nacional, que emitiu alertas em vários estados.

Entre as vítima, há um policial e um bombeiro no estado do Texas.

Na Louisiana, um casal morreu quando o motorhome em que viviam foi arrastado e destruído pelos ventos, segundo fontes policiais.

No Alabama, três pessoas morreram no sábado e a televisão local transmitiu imagens impressionantes de casas destruídas e cortes nas linhas de energia.

No total, mais de 200.000 pessoas estavam sem energia neste domingo, principalmente na Carolina do Norte e no Alabama, segundo a imprensa.