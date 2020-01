Novo sultão de Omã promete manter política externa pacífica do antecessor

O novo sultão de Omã, Haitham bin Tariq Al Said, prometeu neste sábado manter a abordagem do seu antecessor, Qaboos bin Said, na política externa, que manteve relações com Estados Unidos e Irã. O novo monarca, que foi ministro da Cultura de Omã, falou após ser nomeado sucessor de Qaboos, o monarca há mais tempo no trono no Oriente Médio, que morreu aos 79 anos.



A mensagem do sultão Haitham foi clara: Omã continuaria a seguir o caminho trilhado por Qaboos como facilitador da paz. "Nós seguiremos a mesma linha que o antigo sultão e os princípios que ele afirmou para a política externa do nosso país, de coexistência pacífica entre países e pessoas, e bom comportamento de não interferência nos assuntos dos outros", disse ele em sua primeira declaração pública como sultão.



A escolha de Qaboos para ser seu sucessor era um segredo guardado a sete chaves. Acredita-se que só o próprio sultão, que não tinha filhos, sabia quem seria.