Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

Desde experiências únicas e viagens intergalácticas até estradas mais seguras e eficientes, soluções de mobilidade inteligentes e experiências de entretenimento imersivas, a Panasonic apresenta uma vasta gama de inovações na CES 2020. O estande da Panasonic está dividido em três zonas altamente interativas - Mobilidade Conectada, Experiências Imersivas e Espaços de Vida Inteligente - destacando porque a empresa é líder no fornecimento de soluções integradas e como essas soluções proporcionam uma vida e um mundo melhor.

Panasonic Booth at CES 2020 (Photo: Business Wire)

Vídeos, fotos, notícias etc. estão disponíveis no CES 2020 Press Kit na Panasonic Newsroom Global. Receba as nossas atualizações a partir da sala de exposições em https://www.panasonic.com/ces.

No Estande #12908 no Salão Central do Centro de Convenções de Las Vegas, os participantes podem experimentar uma coleção de momentos da vida... onde tecnologia, cultura pop, jogos, estilo de vida, entretenimento, bem como o futuro da mobilidade de duas e quatro rodas, se cruzam.

Novo Este Ano! Panasonic Talks

Panasonic Talks é uma série de discussões sucintas e esclarecedoras com algumas das mentes mais brilhantes e partidários apaixonados em suas respectivas indústrias e espaços. Com um máximo de 15 minutos de duração, as Panasonic Talks acontecem várias vezes ao longo do dia. Os palestrantes incluem:

-- Michael Phelps, filantropo e o mais condecorado atleta olímpico de todos os tempos, com 28 medalhas, 23 de ouro, conversando com Lauren Sallata, CMO da Panasonic Corporation of North America, sobre o propósito da marca e responsabilidade social

-- Katie Ledecky, 15 vezes campeã mundial e cinco vezes medalhista olímpica de ouro, conversando com Alejandra Ceja, Diretora Executiva da Panasonic Foundation, sobre o avanço da igualdade na educação

-- Andrew Poliak, CTO da Panasonic Automotive Systems Company of America, sobre o futuro do info-entretenimento em veículos

-- Chris Liedel, CEO, U.S. Olympic & Paralympic Museum, e Joe Conover, gerente nacional da Panasonic System Solutions Company of North America, sobre a criação de experiências personalizadas e imersivas, e um anfitrião mais.

Transmissão ao vivo da Conferência de Imprensa Panasonic e Panasonic Talks

A conferência de imprensa Panasonic CES , que teve lugar dia 6 de Janeiro de 2020, às 10:00. PT, e as Panasonic Talks, serão transmitidas ao vivo aqui: https://www.panasonic.com/CES e arquivadas depois. A agenda das Panasonic Talks também está disponível nesse site Panasonic.

Principais Exposições no Estande da Panasonic (Las Vegas Convention Central Hall [LVCC] #12908):

LVCC Estande #12908 Visão geralPeríodo: Terça-feira, 7 de janeiro - sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 Local: Las Vegas Convention Center (LVCC), Central Hall (#12908) Tamanho do estande: 1.486m²

-0- *T Smart Mobility (Mobilidade inteligente) CIRRUS by Panasonic® Veículos conectados que se comunicam com outros carros e infraestrutura podem ajudar a tornar as estradas mais seguras e reduzir as emissões de CO2 e o congestionamento, ao mesmo tempo fornecendo aos gestores de tráfego dados acionáveis em tempo real para redirecionar o tráfego e despachar as equipes de emergência. Em 2020, a Panasonic vai gerir uma das mais avançadas redes de transporte de dados do país, ligando estradas em Utah, Georgia e Colorado. Vencedora do Prêmio CES 2020 de Inovação - Honorário em Inteligência Veicular & Transporte, CIRRUS by Panasonic é uma plataforma de dados de veículos conectada que pode melhorar a segurança e a mobilidade na estrada, compartilhando os dados entre veículos, infra-estrutura, vias rodoviárias e operadores de tráfego em tempo real. A peça central de um ecossistema de transporte inteligente, CIRRUS by Panasonic fornece processamento de dados analíticos na nuvem, análise e transmissão em tempo real, e capacidades de armazenamento e compartilhamento de dados para atualização de veículos e municípios com as condições das estradas, operações e outras informações de segurança. CIRRUS by Panasonic é acessível, adaptável, expansível e seguro, desenvolvido utilizando os padrões da indústria V2X para ser facilmente integrado nos sistemas de transporte existentes. CIRRUS by Panasonic será demonstrado em uma réplica de um centro de operações da rede de transporte. Veículos Industriais Elétricos Tropos A Panasonic está promovendo veículos utilitários compactos elétricos hiper-eficientes (eCUV) através de uma colaboração com a Tropos Motors. Apresentando soluções de eletrificação e conectividade que permitem diversos casos de utilização, a eCUV de baixa velocidade responde às necessidades das empresas e agências governamentais com as capacidades de um caminhão maior, em um tamanho menor. Na CES, a Panasonic vai apresentar 2 caminhões conceito Tropos eCUV: um caminhão de emergência e um caminhão de carga frigorífica integrados com produtos e soluções Hussmann by Panasonic. Ambos os caminhões estão operacionais e disponíveis agora. OneConnect? Connectivity for Harley-Davidson® LiveWire? Motos Elétricas e Modelos Turísticos 2020A Panasonic está conectando motoqueiros aos modelos de motocicletas Harley-Davidson® além de LiveWire?. Em 2020, a Panasonic também conectará os modelos de motocicletas Harley-Davidson Touring 2020, equipadas com o serviço H-D Connect?, concebido para melhorar a experiência com a motocicleta ao conectar os motoqueiros às máquinas através de uma conexão celular à unidade de controle telemático (TCU), utilizando o serviço Panasonic OneConnect?. O serviço H-D Connect? permite aos proprietários conectarem-se remotamente à sua motocicleta para ver as principais informações sobre a integridade do veículo, garantindo que a moto esteja pronta para a próxima viagem. Os visitantes do estande podem experimentar a emoção de um passeio de demonstração real do LiveWire. Soluções Automotivas eCockpitA Panasonic irá apresentar o seu mais recente conceito de eCockpit totalmente conectado. A plataforma tecnológica integra o sistema de informação e entretenimento de bordo (IVI) SkipGen 3.0 da Panasonic com o Android Automotive OS do Google, que funciona no Android 10. Em um veículo conceito Karma SC-1, SkipGen 3.0 é emparelhado com o controlador de domínio do cockpit de próxima geração, SPYDR 3.0. No núcleo, o SPYDR 3.0 unicerebral age como um hipervisor e é capaz de alimentar até onze monitores. Tanto SkipGen 3.0 quanto SPYDR 3.0 estão conectados e alimentados pelo software proprietário da Panasonic e pela plataforma em nuvem, OneConnectSM. Seja para enviar ou receber mensagens importantes de infoentretenimento durante a viagem, este avançado sistema de cockpit também pode executar perfeitamente aplicações de streaming multimídia ou jogos para entretenimento do passageiro e dos bancos traseiros. O SPYDR 3.0 é a próxima evolução do controlador de domínio do cockpit da Panasonic. O SPYDR 3.0 apresenta uma resolução de tela 4K com streaming multimídia e pode suportar eficazmente até onze telas de informação ou entretenimento num veículo. Como tal, esta plataforma pode alimentar diversos visores suspensos, visores de infoentretenimento, bancos traseiros e visores de banco do passageiro, tudo a partir de um único sistema cerebral. A transmissão de conteúdo pode variar desde jogos interativos nos sistemas mais populares da atualidade até à transmissão de vídeo através da aplicação de escolha do proprietário. A exposição incluirá uma demonstração de jogo ao vivo. O SkipGen 3.0 IVI é a terceira geração do sistema de informação e entretenimento da Panasonic que roda no Sistema Operacional Android Automotive da Google, Android 10, e também está equipado com o processador Snapdragon 8155/6155 Gen 3 da Qualcomm. Como fornecedor de hardware de referência do Google, a Panasonic projetou o SkipGen 3.0 para fornecer o espectro mais avançado de assistência e entretenimento disponível. Muitas destas características podem ser perfeitamente controladas e ativadas por voz. SkipGen 3.0 também apoiará com orgulho SiriusXM? com 360L, a plataforma de conteúdo da próxima geração com 200 opções de canais ao vivo via satélite e streaming. A plataforma global OneConnectSM da Panasonic garante a manutenção e a atualização dos veículos, fornecendo lembretes de manutenção preditiva ao condutor, enquanto fornece análises através da plataforma ao OEM e ao consumidor final. De acordo com Statista, até 2023, haverá mais de 342 milhões de veículos conectados em todo o mundo. Como representado no veículo conceito, as análises OneConnectSM podem ser personalizadas para se concentrar nos dados do veículo elétrico, criando algoritmos que melhoram a eficiência da bateria para otimizar o estado de saúde do veículo a curto e longo prazo. Análises e dados OneConnectSM podem ser armazenadas ou acessadas através do SkipGen ou SPYDR e transferidas entre o OEM, o veículo e o consumidor final. WHILL Próxima Cadeira de Rodas Autônoma Com sensores para reconhecimento de objetos e software de condução autônoma da Panasonic, a cadeira de rodas elétrica da WHILL dispõe de tecnologia robotizada de assistência de passageiros, para movimentos seguros e confortáveis dentro de casa. WHILL Next inclui frenagem automática para evitar colisões, mobilidade autônoma e uma função de seguimento automático para facilitar as viagens em família ou em grupo, a solução de acessibilidade perfeita que permite participantes e espectadores em Tóquio2020. Seja nosso hardware, software, soluções de plataforma ou serviços, tudo o que a Panasonic Avionics Corporation faz é projetado para ser pioneiro nas experiências dos passageiros que fazem dos nossos parceiros aéreos os mais valiosos, desejáveis e diferenciados. Arc? Plataforma de Mapa de VooA aplicação de mapa de voo 3D de última geração da Panasonic traz uma gama de novas capacidades e é inspirada pelo mais recente pensamento de design de experiências digitais e de jogos. O Arc aproveita o elevado número de mapas em movimento de voo com uma abordagem omnicanal e é o primeiro mapa personalizado da indústria. Construído como uma porta de entrada para a experiência de entretenimento em voo, o Arc é muito mais do que apenas um mapa; o Arc traz "geoentretenimento" com conteúdo interativo e contextual para a experiência de voo. Jogos e Casting Conceitos futuristas em exploração no nosso esforço de trazer para o ar tecnologias apreciadas pelos entusiastas de jogos em casa. Um dia, os jogadores poderão desfrutar de experiências de jogo em consoles bem no seu lugar, enquanto outros poderão usar os seus próprios dispositivos como parte do sistema de entretenimento através de streaming sem fios. Bem-estarUma coleção de tecnologias de cuidado e conforto que promovem o bem-estar e envolvem múltiplos sentidos. Um display de assento premium personalizado mostrará nossas mais recentes inovações em saúde e bem-estar dos passageiros. Com o Serenity In-Seat, desfrute de um descanso mais confortável, relaxamento e durma em assentos planos, através da redução do ruído de aeronaves de baixa frequência, que causam fadiga, sem usar fones de ouvido. A iluminação Premium Seat utiliza cores e luminosidade variáveis do assento para ajudar os passageiros a se ajustarem melhor ao fuso horário em sua cidade de destino, com ciclos de luz de sono e despertar configuráveis. A tecnología nanoe? da Panasonic suprime os odores e melhora a qualidade do ar em torno do passageiro através de nanopartículas de água ultrafinas e eletrificadas, 15.000 vezes mais finas do que a largura de um cabelo humano. E finalmente, infundimos bem-estar durante toda a experiência de viagem com a nossa aplicação digital Wellness, começando pelas recomendações da agenda pré-voo até o curadoria de conteúdo no monitor do assento, tudo baseado em atividades para encorajar o ajuste ideal do fuso horário. Experiências Imersivas Óculos de RV A melhor experiência imersiva ao jogar ou no seu cinema pessoal, com visual e áudio de ultra-alta qualidade, nestes Óculos de RV pequenos, leves e com design elegante com processamento de imagem HDR e a tecnologia ótica da Panasonic. Mapeamento de Projeção de Alta Velocidade Tanto faz se você chama de tênis de mesa ou pingue-pongue, experimente um jogo com mapeamento de projeção em alta velocidade que cria uma experiência visual totalmente nova para ampliar a emoção dos eventos esportivos e de entretenimento. O sistema pode detectar o movimento dos pequenos objetos, como uma bola de Ping-Pong, movendo-se em alta velocidade, permitindo a criação instantânea de conteúdo dinâmico projetado com base no movimento em tempo real. Leva apenas 0,000016 segundo desde a detecção até à projeção, tornando os eventos esportivos e de entretenimento mais emocionantes e agradáveis. Toca-discos Technics SL-1200MK7 Derivado do Technics SL -1200 original, este elegante sistema de toca-discos com acionamento direto foi projetado com DJs em mente. Está repleto de tecnologias que melhoram o som e possui a popular funcionalidade de reprodução reversa. Espaços Inteligentes de Vida Na Panasonic, estamos repensando as nossas suposições sobre o design da eletrônica doméstica para criar um ambiente doméstico novo e ligado. Ao aprender os seus hábitos e padrões, a sua futura casa poderá se adaptar às experiências especificamente para você. HomeX A plataforma integrada de experiência doméstica é o plano para tornar a vida cotidiana melhor. Através de análises avançadas e algoritmos de aprendizagem, HomeX adapta-se aos seus padrões e comportamentos, permitindo que aparelhos, equipamentos eletrônicos e serviços se ajustem para serem mais personalizados para acomodar e antecipar as suas necessidades. Homeware Conectado Life Touchpoint Homeware Conectado é a resposta da Panasonic à necessidade de uma experiência doméstica integrada e personalizada. Ao combinar funções por todo o ambiente doméstico, o Homeware Conectado pode oferecer uma solução doméstica otimizada e ajustada às necessidades de cada indivíduo. Isto cria um ambiente mais confortável e divertido. E, ao conectar-se a uma plataforma como HomeX, Connected Homeware proporciona uma experiência ininterrupta aos usuários. Tecnologia de Detecção de Atividade A nova tecnologia de detecção de atividades aprende a prever seu comportamento e a apoiar sua rotina. A plataforma de detecção de atividade é especializada na compreensão do comportamento humano pelo processamento e análise de dados de múltiplos sensores, permitindo maior conforto e personalização para o lar. Cibersegurança em casa A Panasonic oferece uma nova abordagem para detectar e repelir ciberataques para dispositivos IoT, tais como veículos inteligentes domésticos e conectados. A solução de segurança cibernética protege os dispositivos IoT na rede local, combatendo comandos de controle maliciosos. O sistema pode se adaptar à evolução das ameaças, enquanto registra o status de segurança na nuvem. O mecanismo de IA do sistema identifica eventos suspeitos através da análise de dados e ajuda a manter a segurança da rede durante todo o ciclo de vida dos dispositivos conectados. Tecnologia de Percepção Humana A tecnologia de percepção humana da Panasonic oferece um novo nível de compreensão dos estados físico e mental. A tecnologia de percepção humana da Panasonic pode fornecer dados para fazer recomendações para melhorar a experiência do indivíduo em casa, no seu local de trabalho ou em espaços públicos. A tecnologia de percepção humana utiliza sensores e imagens não invasivos para capturar e interpretar dados com base em hábitos e comportamentos humanos. Através da análise desses dados de estresse físico, torna-se possível projetar produtos e ambientes mais otimizados para os típicos movimentos e fisiologia humanos. Na CES, os participantes podem ver a tecnologia da percepção humana em ação através de um estúdio de yoga interativo. HomeHawk FLOORUm homenageado do Prêmio CES 2020 de Inovação, o HomeHawk FLOOR da Panasonic combina uma fina luminária de chão com um sistema de câmera quase invisível. Ao contrário das câmeras de segurança tradicionais, que se parecem com câmeras de segurança, HomeHawk FLOOR combina com qualquer decoração para monitoramento doméstico inteligente, discreto e confiável, para que você possa estar atento a animais de estimação, crianças, pais idosos e aos seus pertences a partir do seu dispositivo inteligente. Certificação da eBike pela ULA eBike da Panasonic conseguiu a primeira certificação eBike Safety Standard do setor, na América do Norte. Os critérios de segurança do padrão eBike foram desenvolvidos por um painel de líderes do setor e autoridades governamentais, e foram publicados no início de 2020 pela Underwriters Laboratories (UL), a organização sem fins lucrativos de desenvolvimento de padrões de segurança e empresa líder em ciência da segurança. O fabricante número um de sistemas de acionamento eBike no Japão, com mais de 40% de participação no mercado, a Panasonic ajudou a aumentar a popularidade e os avanços das bicicletas elétricas em todo o mundo. Trabalhando com a UL, a Panasonic está ajudando a atender às crescentes necessidades do mercado norte-americano, impulsionando proteções pelo setor para proteger os motociclistas e seus equipamentos. *T

Outros

Filmadoras Panasonic Novidades na CES 2020 são as três das menores e mais leves filmadoras do setor*1 4K 60p da Panasonic. Perfeitas para o cineasta profissional ou amante do vídeo, todos os modelos tem um design compacto e leve, uma lente grande angular de 25 mm*2 com zoom ótico de 24x e foco automático de alta precisão. Elas também possuem WiFi embutido, para transmissão ao vivo diretamente da filmadora para as redes sociais e de vídeo mais populares do mundo. *1 Para uma câmera de vídeo com lente integrada capaz de gravar 4K 60p (com data de 6 de janeiro, 2020. Pesquisa Panasonic). *2 equivalente a uma câmera de 35 mm.

LUMIX S1H Como parte do conjunto de câmeras LUMIX, que são as câmeras digitais oficiais dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, a LUMIX S1H faz a sua estreia na CES este ano. A LUMIX S1H é uma câmera digital sem espelho de lente única, equipada com um sensor de imagem de quadro completo, combinando gravação de vídeo de qualidade cinematográfica com a alta mobilidade de uma câmera sem espelho. É a primeira câmera do mundo capaz de gravar vídeo a 6K/24p*3 (proporção 3:2), 5.9K/30p (proporção 16:9) e 4K/C4K 10-bit 60p*4 *5 . *3 Como uma câmera de sistema de lentes digitais intercambiáveis de quadro completo, com data de 27 de agosto de 2019 (E.U.A.). Pesquisa Panasonic. *4 Como uma câmera de sistema de lentes digitais intercambiáveis de quadro completo, com data de 27 de agosto de 2019 (E.U.A.). Pesquisa Panasonic. Em tamanho equivalente a Super 35mm. *5 Corresponde a 4K (4096×2160) conforme definido pela Digital Cinema Initiatives (DCI).

Fones de ouvido Panasonic verdadeiramente sem fios Os novos fones de ouvido compactos verdadeiramente sem fios RZ-S500W exibem uma conectividade confiável e tecnologia de cancelamento de ruídos líder no setor*6, para audição fácil e conversas cristalinas pelo telefone. Os usuários de smartphones que estão sempre em movimento vão gostar de ver vídeos, disputar jogos e falar ao telefone com um som superior e ligação Bluetooth confiável, que eleva todos os aspectos da experiência de entretenimento. *6 Com data de 6 de Janeiro de 2020

Fones de ouvido Technics verdadeiramente sem fios Os novos fones de ouvido in-ear verdadeiramente sem fios Technics EAH-AZ70W combinam a Tecnologia de Cancelamento de Ruído Híbrido Dupla com um novo condutor dinâmico de 10 mm, para criar uma experiência de audição premium com um design compacto e leve. A Tecnologia de Cancelamento de Ruído Híbrido Dupla combina métodos feedforward (FF) e feedback (FB), assim como processamento digital e analógico, trabalhando em conjunto para minimizar o ruído dentro e fora dos fones de ouvido, para que os ouvintes possam mergulhar na música sem interferências.

Fone de ouvido Panasonic M A Panasonic traz para a CES 2020 o desempenho como em show ao vivo de músicas com baixos pesados em seus novos fones de ouvido sem fio da série M. Equipado com a tecnologia de reprodução Panasonic XBS DEEP (Extra Bass System Deep)*7, estes fones de ouvido são feitos para desfrutar de ritmos de baixa frequência, como os encontrados em músicas de trap e rap. *7 O XBS DEEP (Extra Bass System Deep) é uma fusão de três tecnologias: Equalizador de Sintonia Harmônica, Sistema de Driver Free-Edge e Porto Bass-Blow.

TV Panasonic Novidade na CES 2020, a Panasonic HZ2000 OLED TV é habilmente construída por colaboração entre profissionais de Hollywood e engenheiros da Panasonic e da Technics para fornecer cores bonitas, som envolvente e conectividade doméstica inteligente.

Alto-falante para jogos Concebido especificamente para jogos, o Alto-falante Gaming SC-HTB01 permite aos jogadores experimentar o mundo dos jogos cheio de intensidade e tensão com um alto nível de realismo. Três modos de jogo - Role Playing Game (RPG), Atirador em primeira pessoa (First-Person Shooter, FPS) e modos de Voz - elevam a experiência de entretenimento única a esse estilo de jogo, e também suportam Dolby Atmos, DTS:X(R) e DTS(R) Virtual:XTM para sons 3D dinâmicos.

Além do estande principal no LVCC, descrito acima, a Panasonic tem um estande na Sands Expo, onde exibirá a tecnologia da casa inteligente:

Sands Expo Estande n° 42711 Visão geralPeríodo: Terça-feira, 7 de janeiro - sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 Localização: Sands Expo, Level 2, Booth #42711 Tamanho do estande: 90m2 Conteúdo: A Smart Home em exposição é:

ENY (botão sem bateria e sem fio)

-- O sistema inclui módulo sem bateria e sem fios para obter/analisar o feedback do usuário

Vidro Isolado a Vácuo

-- Vidro isolado a vácuo, com janelas de vidro de alta isolação térmica que agrega novo valor ao espaço dentro da mobilidade ou de uma casa.

100BANCH:

-- STAND BY D: Uma luminária de mesa com braço de robô, que mantém a sua mesa limpa.

-- RGB_Light: Uma luminária suspensa, que cria sombra colorida a partir de luzes vermelhas, verdes e azuis. Aplicação da mistura de cor aditiva de luz.

-- Teplo: Um aparelho para infundir o chá da melhor maneira para você, ao sentir sua condição física

Shiftall

-- Cook'Keep: Um aparelho doméstico inteligente, que esfria e aquece a sua refeição sempre que quiser.

-- BeamAR: Esta luz suspensa com função de projetor permite que qualquer mesa possa se tornar uma mesa inteligente.

-- Projeto: NeSSA: Ele lembra da última vez que você usou a roupa que usa agora e permite que você saiba se há um compromisso agendado com a mesma pessoa da última vez.

Sobre a PanasonicA Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de diversas tecnologias e soluções eletrônicas para clientes nos setores de produtos eletrônicos, habitação, automotivo e comércio B2B. Celebrando seu 100º aniversário em 2018, a empresa se expandiu internacionalmente e agora opera 582 subsidiárias e 87 empresas associadas em todo o mundo, alcançando vendas líquidas consolidadas de 8,003 trilhões de ienes no ano que se encerra em 31 de março de 2019. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação em todas as linhas divisionais, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida melhor e um mundo melhor para seus clientes. Para saber mais sobre a Panasonic, acesse: https://www.panasonic.com/global.

Fonte: https://news.panasonic.com/global/press/data/2020/01/en200107-7/en200107-7.html

Links relacionadosSite especial da Panasonic na CES 2020 https://www.panasonic.com/ces

Kits de imprensa CES 2020 https://news.panasonic.com/global/presskits/ces2020

Site oficial da CES 2020 https://www.ces.tech/

