Merkel: Irã ter admitido que derrubou avião é um passo importante

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou neste sábado que a admissão do Irã de que acidentalmente derrubou um avião de passageiros ucraniano foi um passo importante e exigiu uma investigação completa.

Merkel disse que era bom identificar os culpados e enfatizou a necessidade de "estabelecer exaustivamente" o que aconteceu.

"Hoje foi dado um passo importante", disse ela em entrevista coletiva após conversas com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin.

German Chancellor Angela Merkel on Saturday said Iran's admission that it accidentally shot down a Ukrainian passenger jet was an important step and called for a full investigation.

Merkel said it was good to identify those guilty and underscored the need to "exhaustively establish" what had happened. "Today an important step was taken," she told a news conference after talks with Russian President Vladimir Putin.