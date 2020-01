Parlamento da Irlanda do Norte se reúne de novo após de três anos de bloqueio

O parlamento da Irlanda do Norte se reuniu neste sábado (11), um dia após unionistas e republicanos chegarem a um acordo que encerrou três anos de paralisia política nesta província britânica na linha de frente do Brexit.

Os 90 membros do parlamento regional, conhecido como Stormont, que se reúne em Belfast, devem designar um governo baseado no poder compartilhado.

Um escândalo político-financeiro rompeu a coalizão anterior do governo em janeiro de 2017 e, desde então, várias séries de negociações não tiveram êxito.

De acordo com o jornal local Belfast Telegraph, espera-se que a líder do Partido Unionista (DUP), Arlene Foster, volte à chefia do governo, assessorada por Michelle O'Neill, do republicano Sinn Fein, vice-premiê de um executivo que deve contar com muitas mulheres.

"Hoje vamos restaurar um executivo após três anos de estagnação. É hora da Irlanda do Norte avançar novamente", escreveu Foster no Twitter, antes do início da sessão parlamentar.

Unionistas e republicanos da Irlanda da Norte chegaram no fim da sexta-feira a um acordo para restaurar as instituições regionais.

Em virtude do acordo de paz da Sexta-feira Santa, que em 1998 encerrou três décadas de um sangrento confronto intercomunitário que deixou 3.500 mortos, os dois lados devem compartilhar o governo regional.