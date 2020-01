Dois soldados americanos foram mortos e outros dois ficaram feridos neste sábado no sul do Afeganistão, em um ataque com uma bomba artesanal reivindicado pelo Talibã, informou a missão da OTAN no país.

Um porta-voz da Aliança Atlântica disse que o ataque ocorreu perto da cidade de Kandahar.

Uma autoridade do Talibã disse que os ocupantes do veículo militar haviam morrido na explosão.