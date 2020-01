Governo promete propostas concretas para a reforma da Previdência na França

O governo francês anunciará neste sábado novas propostas com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito sobre a reforma previdenciária, coincidindo com um novo dia de manifestações em todo o país convocado pelos sindicatos para manter a pressão sobre o Executivo.

Será a quinta vez em pouco mais de um mês que os franceses vão às ruas para exigir a retirada da polêmica reforma previdenciária, um dos mais ambiciosos do programa do presidente Emmanuel Macron, que levou a um dos maiores conflitos sociais em décadas na França.

Na sexta-feira, após uma nova rodada de negociações da maratona, o primeiro-ministro francês Edouard Philippe comprometeu-se a enviar "propostas concretas" por escrito às organizações sindicais e de empregadores para alcançar um "compromisso".

Todas as expectativas estão focadas na "idade de equilíbrio", à qual a união do CDFT se opõe categoricamente.

E o apoio da maior união francesa, radicalmente contrária a essa medida, é indispensável para sair de cinco semanas de estagnação.

O governo havia criado esse mecanismo para garantir o equilíbrio financeiro da reforma.

Com ele, aqueles que se aposentam antes dos 64 anos perdem uma parte de seus benefícios. Atualmente, a idade legal para a aposentadoria é de 62 anos.

Segundo o governo, adiar a aposentadoria de 64 anos mediante a cobrança de uma pensão completa permitirá ao Estado economizar 3 bilhões de euros em 2022 e 12 bilhões de euros até 2027. E

Emmanuel Macron, que deixou seu primeiro-ministro encarregado dessa reforma explosiva, abandonou seu silêncio na sexta-feira para defender seu projeto, que ele considera necessário diante do aumento da expectativa de vida.

"Como você faz quando há cada vez menos ativos para financiar (os benefícios) de pessoas que vivem cada vez mais?", perguntou.

Com concessões maiores ou menores, o governo francês está determinado a apresentar o projeto para criar um único sistema de aposentadoria em seu Conselho de Ministros em 24 de janeiro.

- Novas concessões -

Os manifestantes exigem a retirada total do projeto, que prevê a fusão dos 42 atuais regimes de pensão, organizados por profissões, e estabelece um novo sistema de cálculo, único e por pontos.

Portanto, um acordo sobre a "idade do equilíbrio" não resultará necessariamente no fim da greve no transporte, que ficou paralisado no país por 37 dias, ou em escolas ou tribunais.

O sindicato mais difícil, o CGT, o mais importante entre os trabalhadores do setor público, começou nesta semana a bloquear refinarias e tanques de combustível, provocando temores de falta de combustível.