Veja os aviões que foram derrubados por mísseis desde 1973

O Irã admitiu neste sábado que suas forças armadas derrubaram por engano o avião ucraniano que caiu em Teerã.

A admissão ocorre um dia depois que o chefe da aviação civil do país negou que o avião tivesse sido derrubado por um míssil.

O Boeing 737 caiu na quarta-feira, matando todos os 176 passageiros e tripulantes a bordo, logo após o Irã lançar mísseis contra as forças americanas no Iraque, em resposta ao assassinato do principal general iraniano Qassem Soleimani em um ataque de drones dos Estados Unidos em Bagdá.

A seguir, outros casos de aviões atingidos por mísseis nas últimas quatro décadas:

- 298 mortos, Ucrânia, 17 de julho de 2014

O voo MH17 da Malaysia Airlines é abatido sobre a Ucrânia oriental, controlada pelos rebeldes, a caminho de Kuala Lumpur, vindo de Amsterdã. Todas as 298 pessoas a bordo do Boeing 777 morreram, incluindo 193 cidadãos holandeses. As autoridades de Kiev e os rebeldes separatistas pró-Rússia, que lutam pelo controle do leste da Ucrânia, acusaram-se de disparar o míssil que derrubou o voo.

- 11 mortos, Somália, 23 de março de 2007:

Um avião cargueiro Ilyushin Il-76 pertencente a uma companhia aérea bielorrussa é derrubado por um foguete logo após a decolagem da capital da Somália Mogadíscio, matando 11 pessoas. O avião estava transportando engenheiros e técnicos de Belarus que viajaram para o país para reparar outro avião atingido por um míssil duas semanas antes.

- 78 mortos, Mar Negro, 4 de outubro de 2001:

Setenta e oito pessoas, a maioria israelenses, foram mortas quando seu Supéria Airlines Tupolev Tu-154, voando de Tel Aviv para Novosibirsk, explodiu no meio do voo sobre o Mar Negro. O acidente ocorreu a menos de 300 quilômetros da costa da Crimeia. Uma semana depois, Kiev admitiu que o desastre ocorreu devido ao disparo acidental de um míssil ucraniano.

- 290 mortos, Golfo, 3 de julho de 1988

Um Airbus A-300 pertencente à Iran Air, voando de Bandar Abbas no Irã para Dubai nos Emirados Árabes Unidos, foi abatido nas águas territoriais do Irã no Golfo pouco depois da decolagem por dois mísseis disparados de uma fragata americana patrulhando o Estreito de Ormuz, aparentemente confundido com um avião de combate. Os 290 passageiros a bordo morreram. Os Estados Unidos pagaram ao Irã US$ 101,8 milhões em indenizações.

- 269 mortos, Sakhali, 1º de setembro de 1983:

Um Boeing 747 da Korean Air (então chamado Korean Air Lines) foi abatido por caças soviéticos sobre a ilha de Sakhalin, depois de desviar-se do rumo. Todas as 269 pessoas a bordo morreram. As autoridades soviéticas reconheceram cinco dias depois que derrubaram o avião sul-coreano.

- 108 mortos, deserto do Sinai, 21 de fevereiro de 1973

Um Boeing 727 da companhia aérea árabe da Líbia que voava de Trípoli ao Cairo foi derrubado por caças israelenses sobre o deserto do Sinai. Todas, exceto quatro das 112 pessoas a bordo, morreram. A força aérea israelense interveio depois que o Boeing sobrevoou instalações militares no Sinai, então ocupadas por Israel. As autoridades israelenses disseram que os combatentes abriram fogo quando o avião se recusou a pousar.

Iran on Saturday said its armed forces had "unintentionally" shot down the Ukrainian airliner which crashed outside Tehran.

The admission came a day after the country's civil aviation chief had denied that the plane was brought down by a missile.

The Boeing 737 crashed on Wednesday, killing all 176 passengers and crew on board, shortly after Iran launched missiles at American forces in Iraq in response to the killing of top Iranian general Qasem Soleimani in a US drone strike in Baghdad.

Here is a recap of other planes hit by missiles over the past four decades:

- 298 killed, Ukraine -

July 17, 2014: Malaysia Airlines flight MH17 is shot down over rebel-held eastern Ukraine en route to Kuala Lumpur from Amsterdam.

All 298 people aboard the Boeing 777 are killed, including 193 Dutch nationals.

The Kiev authorities and separatist pro-Russian rebels, who are battling for control of eastern Ukraine, accuse each other of firing the missile that downed the flight.

- 11 killed, Somalia -

March 23, 2007: An Ilyushin Il-76 cargo aircraft belonging to a Belarusian airline is shot down by a rocket shortly after takeoff from the Somalian capital Mogadishu, killing 11 people. The plane was transporting Belarusian engineers and technicians who had travelled to the country to repair another plane hit by a missile two weeks earlier.

- 78 killed, Black Sea -

October 4, 2001: 78 people, mostly Israelis, were killed when their Siberia Airlines Tupolev Tu-154, flying from Tel Aviv to Novosibirsk, exploded mid-flight over the Black Sea. The crash happened less than 300 kilometres (190 miles) from the Crimean coast. A week later Kiev admitted that the disaster was due to the accidental firing of a Ukrainian missile.

- 290 killed, Gulf -

July 3, 1988: An Airbus A-300 belonging to Iran Air, flying from Bandar Abbas in Iran to Dubai in the United Arab Emirates, was shot down in Iran's territorial waters in the Gulf shortly after takeoff by two missiles fired from a US frigate patrolling the Strait of Hormuz, apparently mistaking it for a fighter aircraft.

The 290 passengers on board were killed. The United States paid Iran $101.8 million in compensation.

- 269 killed, Sakhalin -

September 1, 1983: A Boeing 747 belonging to Korean Air (then called Korean Air Lines) was shot down by Soviet fighter jets over the island of Sakhalin, after veering off course. All 269 people on board were killed. Soviet officials acknowledged five days later that they had shot down the South Korean plane.

- 108 killed, Sinai Desert -

February 21, 1973: A Libyan Arab Airline Boeing 727 flying from Tripoli to Cairo was shot down by Israeli fighter jets over the Sinai Desert. All but four of the 112 people on board were killed. The Israeli air force intervened after the Boeing flew over military facilities in the Sinai, then occupied by Israel. Israeli authorities said fighters opened fire when the plane refused to land.