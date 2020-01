Rússia: Irã deve aprender uma lição com a tragédia do Boeing

O Irã, que admitiu neste sábado que acidentalmente derrubou um avião ucraniano que matou 176 pessoas, deve aprender a lição com o desastre, disse o presidente do comitê de Relações Exteriores do parlamento russo.

"Se a descriptografia das caixas-pretas e o trabalho da investigação não provar que o exército iraniano fez isso intencionalmente, e não há razões lógicas para isso, o incidente deve ser encerrado. "Esperando que lições sejam aprendidas e medidas tomadas por todas as partes", disse Konstantin Kosachev, citado pela agência de notícias Interfax.