Guarda Revolucionária assume responsabilidade pela tragédia do avião ucraniano

O comandante da seção aeroespacial da Guarda Revolucionária iraniana declarou neste sábado que assumia "total responsabilidade" pela tragédia do Boeing 737 ucraniano, abatido perto do Irã pelo exército iraniano na quarta-feira.

"Assumo total responsabilidade", disse o brigadeiro-general Amirali Hajizadeh em comunicado transmitido pela televisão.

"Eu preferiria morrer a ser testemunha de um acidente semelhante", disse ainda.

O soldado encarregado das operações confundiu o avião de passageiros com um "míssil de cruzeiro" e teve "10 segundos" para decidir o disparo, disse o comandante, que disse ainda que o míssil explodiu próximo ao avião.

"Foi um míssil de curto alcance que explodiu próximo ao avião. É a razão pela qual o avião continuou voando e explodiu quando tocou o chão".

As 176 pessoas a bordo do Boeing 737 da Ukraine International Airlines morreram no acidente.