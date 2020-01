Pesidentes da Ucrânia e do Irã conversarão sobre Boeing derrubado

O presidente ucraniano e seu colega iraniano manterão conversações neste sábado depois que Teerã admitiu ter abatido por engano o Boeing 737 da Ukraine Airlines International.

Volodymyr Zelensky terá "uma entrevista por telefone com o presidente da República Islâmica do Irã, Hassan Rohani, às 17h00 (13h00 de Brasília)", afirmou a presidência ucraniana em comunicado.

Ele também afirmou que Teerã parece disposto a conduzir uma investigação "imediata e objetiva".

"Nossos especialistas no Irã tiveram acesso a todas as fotos e vídeos e outras informações necessárias para analisar os processos em andamento em Teerã", disse Zelensky.

Ele exigiu punição pelos culpados e indenização por parte do Irã, cujo míssil abateu o Boeing na quarta-feira, matando todas as 176 pessoas a bordo.

As vítimas são principalmente canadenses iranianos, mas também afegãos, britânicos e suecos, além de onze ucranianos, incluindo nove tripulantes.

"Esperamos que o Irã leve os culpados à justiça", "o pagamento de indenizações" e "o retorno dos corpos das vítimas", escreveu o presidente ucraniano no Facebook.

Essa tragédia é ainda mais traumática para a Ucrânia porque a lembra do desastre do voo MH17 da Malaysia Airlines, que caiu em 2014 na zona de conflito armado com separatistas pró-russos, no leste da Ucrânia, matando 298 pessoas.

Segundo investigadores internacionais, o avião foi abatido por um míssil BUK da 53ª Brigada Antiaérea Russa, mas Moscou e os rebeldes continuam negando responsabilidade.

