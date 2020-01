Comunicado do Business Wire :Consumer Technology Association

CES® 2020 encerrou hoje, após uma semana repleta com mais de 20.000 lançamentos de produtos, revelando o futuro da tecnologia. Mais de 4.400 empresas expositoras lançaram seus mais recentes produtos de tecnologia a cerca de 170.000 participantes em mais de 2,9 milhões de pés quadrados de espaço para exposições. Desde marcas mundiais de tecnologia até startups pioneiras, a inovação na CES 2020 irá revolucionar os mercados e mudar nosso mundo para melhor.

"A CES 2020 inspirou e conectou todos os principais setores do mundo", disse Gary Shapiro, presidente e diretor executivo da Consumer Technology Association (CTA)TM, proprietário e produtor da CES. "A inovação lançada na CES 2020 irá remodelar as indústrias, criar empregos, alimentar a economia global e melhorar a vida em todo o mundo."

"Esta semana na CES ilustrou que toda empresa é realmente uma empresa de tecnologia", disse Karen Chupka, vice-presidente executiva da CES. "Marcas mundiais de tecnologia se mesclaram com empresas de tecnologia não tradicionais para mostrar como a inovação está promovendo negócios em todos os mercados - preparando o cenário para a próxima década."

Temas-Chave na CES

A CES 2020 apresentou todo o espectro de tecnologia transformadora que irá redefinir os mercados e mudar os modelos de negócios, incluindo:

Inteligência Artificial

-- A IA foi dominante em todo o recinto de exposição e será uma "tecnologia de ingredientes-chave" na próxima década. As empresas lançaram suas mais recentes soluções de IA, incluindo Brunswick, Doosan, John Deere e Kyocera.

5G e Conectividade Móvel

-- CES é a única exposição onde todo o ecossistema 5G - a espinha dorsal da conectividade, transporte, realidade aumentada e virtual, saúde digital e muito mais - vem em conjunto. Empresas de telecomunicações e operadoras móveis, como Verizon, Sprint, AT&T;, Nokia e Ericsson, demonstraram os últimos avanços em velocidade, confiabilidade e eficiência da 5G.

Empresas de Tecnologia Não Tradicionais na CES

-- Empresas não tradicionais utilizaram a CES 2020 como uma plataforma para lançar produtos. Impossible Foods retornou à CES 2020, estreou seu Impossible Pork; John Deere foi destaque no 'AI & Robotics Marketplace' e outras empresas, como Bell, Delta Airlines, L'Oreal, NBCUniversal e Proctor & Gamble revelaram como estão transformando seus negócios por meio da tecnologia.

Tecnologia para o Bem

-- Tecnologias inovadoras lançadas na CES que irão mudar vidas e melhorar nosso mundo. Tecnologias de saúde digital foram um tema importante, com avanços na terapêutica digital, aparelhos portáteis e monitoramento remoto de pacientes, à medida que a saúde digital aborda questões do mundo real, como dependência de opióides, doenças mentais e enfermidades crônicas. A categoria Saúde e Bem-Estar teve um aumento de quase 25% com mais de 135 empresas expositoras na CES 2020, incluindo Humetrix e InBody.

-- A área de exposição de Cidades Inteligentes aumentou quase 25% em relação a 2019, com empresas e organizações incluindo o Departamento de Transporte, Hitachi e Siemens, destacando produtos que irão revitalizar as economias e ajudar as comunidades a sobreviver e prosperar.

-- CTA também fez parceria com o World Bank Group na CES 2020 em um Desafio de Tecnologia Global, exigindo que empresas de todo o mundo criem soluções com foco em três áreas principais: saúde, desigualdade de gênero e tecnologias que permitam que as comunidades sejam resilientes. A categoria Desafio de Tecnologia Global aceita aplicativos até 25 de fevereiro para conectar inovadores a prestadores de serviços de saúde na África Oriental.

Eureka Park

-- A CES 2020 também foi o maior evento de startups do mundo, com mais de 1.200 empresas de 46 países presentes no Eureka Park, oferecendo inovações disruptivas, atraindo investidores e marcas de grande nome. As tecnologias reveladas no Eureka Park incluem o sensor inteligente Oval Home que analisa temperatura, luz, umidade e movimento na residência; Yoganotch, que aplica a tecnologia de captura de movimento para ajudar os usuários a melhorar poses; e Soluções Inteligentes de Cuidadores com sensores que rastreiam o movimento e os padrões para proporcionar segurança aos cuidadores e pacientes com mais independência na residência.

"A CES tem a capacidade exclusiva de startups e empresas jovens de se expor a grandes marcas mundiais", disse Mara Lewis, co-fundadora e diretora executiva da ID8 Innovation; membro do Conselho de Líderes da Indústria da CTA. "As oportunidades de financiamento e crescimento de empreendimentos são incríveis aqui. E o curso da conferência Diversidade e Inclusão CES 2020 foi incrível!"

Diversidade e Inclusão

-- A CES 2020 teve um grande foco em Diversidade e Inclusão, com novas programações e parcerias. O programa de conferência Inovação para Todos contou com diretores de diversidade e líderes da Bosch, HP e Walmart, e explorou modos inclusivos em que a D&I; está contribuindo para os resultados finais, mudando a cultura, contratando de maneira diferente e investindo na diversidade.

Viagem e Turismo

-- Delta Airlines foi a primeira companhia aérea a participar na CES. Durante seu discurso, o diretor executivo da Delta Air Lines, Ed Bastian, descreveu o futuro mundo das viagens através da tecnologia, incluindo IA, RA, segurança biométrica, programas de incentivo inteligente e uma nova experiência de Realidade Paralela, à medida que as viagens se tornam mais personalizadas.

Transporte e Tecnologia Veicular

-- O CES 2020 foi acelerado, destacando o futuro do transporte. Nove dos principais fabricantes de automóveis do mundo, incluindo Audi, BMW, Daimler (Mercedes),FCA,Ford, Honda, Hyundai, Nissan e Toyota, e mais de 150 expositores de tecnologia veicular revelaram as últimas novidades em carros conectados, veículos autônomos e carros-conceito. Os produtos incluíam o carro-conceito Mercedes Vision AVTR, o AI:ME da Audi e o Sony Vision S.

C Space

-- CES reuniu criadores de conteúdo, Hollywood, as indústrias de publicidade e música, mídia e CMOs líderes para explorar o futuro do marketing e entretenimento da marca, incluindo serviços de transmissão digital, através do retorno do C Space. O programa 2020 contou com mais de 60 expositores, incluindo AT&T; Services, Comcast, Google, HP, Hulu, iHeart, NBC Universal, Pandora, Reddit, Roku, SiriuXM, Snap, Twitch, Turner, Univision e WWE.

Palestras

O palco da CES contou com mais de 1.100 palestrantes representando as principais indústrias globais, incluindo palestras do presidente e diretor executivo da Divisão de Produtos Eletrônicos da Samsung, Sr. Hyun-Suk Kim; presidente da Daimler, Ola Källenius; diretor executivo da Delta Air Lines, Ed Bastian; presidente de Publicidade e Parcerias da NBCUniversal, Linda Yaccarino; diretor executivo da Quibi, Meg Whitman e fundador, Jeffrey Katzenberg; secretário de Transporte dos EUA, Elaine L. Chao; presidente e co-diretor executivo de Força de Vendas, Marc Benioff; diretor executivo da Unilever, Alan Jope; e consultora presidencial, Ivanka Trump.

Acesse CES.tech/Live para ver as palestras da CES, super sessões e outros programas da conferência.

"Recebemos 40 diretores executivos e diretores corporativos aqui, e mais da metade participou da CES pela primeira vez", disse Nichole Jordan, sócio-gerente da região central, e Grant Thornton, membro do Conselho de Líderes da Indústria da CTA. "Conforme conversamos, eles disseram que este programa - esta experiência - os ajuda a repensar seus negócios e seus futuros."

A CES, o maior e mais influente evento tecnológico do mundo, retorna a Las Vegas, de 6 a 9 de janeiro de 2021. Acesse CES.tech para anúncios de produtos, vídeos de palestras e sessões, filmagens e muito mais.

