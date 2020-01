Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

Western Union, líder global em movimentação de fundos e pagamentos internacionais em múltiplas moedas, e a Du Xiaoman Financial (anteriormente a fintech Baidu Finance) e sua rede de bancos parceiros, lançaram hoje transferências internacionais de fundos Western Union®, a serem pagas em tempo real em um número ainda maior de contas bancárias na China, com cobertura agora se estendendo para a maioria dos correntistas daquele país.

O pagamento em conta de qualquer transferência de fundos internacional pela Western Union pode ser enviado pelo aplicativo móvel Du Xiaoman Financial. Mais de 150 milhões de usuários do aplicativo móvel Du Xiaoman Financial agora podem simplesmente direcionar qualquer transferência de fundos recebida de qualquer lugar do mundo para suas contas bancárias e receber os fundos em tempo real, 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do aplicativo. Os remetentes globais podem usar os serviços digitais da Western Union em 75 países e territórios ou a rede de lojas de agentes em mais de 200 países e territórios para enviar uma transferência internacional.

A expansão dos pagamentos de conta na China avança ainda mais a capacidade única da Western Union de fazer parcerias com uma base crescente de líderes de tecnologia, nacionais e internacionais, aproveitando seus ativos fundamentais, como recursos globais de compensação, sua vasta rede, sistemas de conformidade e tecnologia, para oferecer transferências internacionais com inovação para o cliente.

"A busca da Western Union em desenvolver a melhor rede mundial para pagamentos e movimentação de fundos tornou-se possível por colaborações exclusivas como a integração com o aplicativo da Du Xiaoman Financial e sua rede de bancos parceiros", disse Jean Claude Farah, presidente da Western Union Global Network.

"Estamos avançando para atingir nossa meta de atender, de forma abrangente, as necessidades de movimentação de fundos e pagamentos dos nossos clientes", disse Farah. "Estamos tornando possível o pagamento e recebimento em espécie ou pagamento via conta bancária, de uma conta bancária para outra, de um cartão de débito para uma carteira digital. Estamos fazendo isso acontecer trabalhando com parceiros nacionais e internacionais através de fronteiras e desenvolvendo a mais avançada rede agnóstica do mundo para movimentação de fundos e pagamentos internacionais por meio da combinação de pontos de contato físicos e digitais".

A Du Xiaoman Financial é um grande provedor de múltiplos serviços online. Sua plataforma inclui serviços de crédito online, carteira móvel, pagamento online e serviços de gestão de saúde online

"Estamos entusiasmados em expandir nosso crescente portfólio de serviços online para permitir que nossos clientes direcionem rapidamente todas as suas transferências de fundos internacionais para suas contas bancárias na China, com nossa rede de bancos parceiros", Wan Tao, gerente geral da Du Xiaoman Financial.

"Nossa colaboração com a Western Union impulsiona nossa visão estratégica de ser um líder global, permitindo a conectividade local e global, com o suporte de nossa tecnologia inovadora. A movimentação de fundos está ocorrendo cada vez mais por canais digitais e a Western Union e a Du Xiaoman Financial, com sua rede de bancos parceiros, estão facilitando essa tendência com uma experiência de navegação fácil pelo aplicativo", disse Wan Tao.

A China foi classificada como o segundo maior recebedor de transferências de fundos do mundo em 2018, de acordo com o Banco Mundial.

ORIENTAÇÃO AO CLIENTE

Usuários registrados do aplicativo móvel Du Xiaoman Financial precisam introduzir os detalhes de sua conta corrente de preferência para receber fundos em tempo real na sua conta. Os clientes podem receber até US$ 7.000 por transação.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico, e possibilita que consumidores e empresas enviem e recebam fundos, e façam pagamentos de modo rápido, fácil e confiável. Em 30 de setembro de 2018, nossa rede incluía mais de 550 mil agências de varejo que oferecem serviços da marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de transferir fundos para bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de crescimento mais rápido em 2018, está disponível em mais de 75 países, além de territórios adicionais, para movimentar fundos em todo o mundo. Com alcance global, a Western Union movimenta fundos para conectar melhor famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Sobre a Du Xiaoman Financial

Du Xiaoman Financial, conhecida anteriormente como Baidu Finance, é uma fintech. Ao final de abril de 2019, concluiu seu financiamento e dissociação, e iniciou uma rápida expansão de uma forma mais flexível, para se acomodar no setor de fintechs. Mais tarde, lançou uma nova marca - Du Xiaoman Financial, e "Oferecer serviços financeiros confiáveis por meio do poder da tecnologia" tornou-se sua missão desde então. A empresa e suas afiliadas dedicam seus esforços ao negócio de plataformas de serviços de pagamentos online e gestão patrimonial online, e serviços de seguros online. Agora possuem licenças para pagamentos a terceiros, para microempréstimos pela internet e corretagem de seguros.

