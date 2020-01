O sultão Qabus ibn Said Al Said, que exercia o poder de Omã desde 1970, morreu na noite desta sexta-feira, aos 79 anos, informou a agência oficial de notícias do país.

"Com tristeza (...) a corte do sultanato está de luto (...). Nosso sultão Qabus bin Said (...) foi chamado por Deus nesta sexta-feira", informou a agência.

Este ano Qabus cumpriria meio século no trono de Omã.