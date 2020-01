Taiwan inicia eleição presidencial

Os centros de votação abriram suas portas na manhã deste sábado para as eleições presidenciais em Taiwan, um processo observado de perto pela China, que considera a Ilha parte do seu território.

Aproximadamente 19 milhões de eleitores deverão escolher no sábado entre a presidente em final de mandato Tsai Ing Wen e seu principal adversário, Han Kuo yu.

As eleições deverão ter um impacto direto nas relações com a China, já que os dois principais candidatos na disputa têm visões diferentes sobre como a Ilha deve administrar seus laços com o gigante asiático.

A divulgação de pesquisas está proibida há dez dias. Até então, Tsai mantinha boa vantagem sobre seu adversário.

Desde a eleição de Tsai, há quatro anos, Pequim adotou uma posição mais dura em relação a Taiwan e rompeu todas as comunicações oficiais com o governo em Taipé, além de intensificar as pressões econômicas e os exercícios militares.

Pequim, o maior parceiro comercial da Ilha, considera Taiwan como uma de suas províncias e promete retomar seu controle algum dia, pela força se preciso.