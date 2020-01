Texto do acordo EUA-China será revelado após assinatura

O texto do acordo comercial parcial entre Estados Unidos e China será divulgado depois que ele for assinado na próxima quarta-feira em Washington, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (10).

Após quase dois anos de conflito, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, assinarão o texto pactado em dezembro na Casa Branca.

"Todo o documento será divulgado na quarta-feira", disse à imprensa Larry Kudlow, diretor do Conselho Nacional de Economia dos Estados Unidos. "Isto é história", acrescentou.

Desde que, na primeira metade de 2018 a guerra comercial entre as maiores economias do mundo foi desencadeada, as negociações foram interrompidas mais de uma vez e agora há insinuações e dúvidas sobre como e quando se chegará à chamada "fase dois" do acordo.

Trump disse na quinta que as negociações para a nova fase começarão logo, mas a assinatura de um eventual acordo será depois das eleições americanas de novembro.

Os detalhes da chamada "fase um" do texto são muito escassos. Contudo, alguns analistas disseram que Washington realizou diversas concessões em troca de a China multiplicar suas compras de produtos americanos.

Grande parte das tarifas vão se manter, mas Kudlow disse na sexta que o acordado foi bem sucedido.

"Neste acordo, temos muito do que queríamos", afirmou.

Autoridades americanas disseram que o acordado inclui assuntos que preocupam muito os Estados Unidos como propriedade intelectual, serviços financeiros, mercado cambial e solução de conflitos comerciais.