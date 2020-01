Pelosi pretende enviar acusação de Trump ao Senado semana que vem

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, deu luz verde para enviar ao Senado a acusação contra o presidente Donald Trump ao Senado, um passo essencial para a abertura de um julgamento político, ao solicitar uma votação "na próxima semana".

"Pedi ao presidente do Comitê Judiciário, Jerry Nadler, que estivesse preparado para levar ao plenário na próxima semana uma resolução para indicar os membros e enviar os artigos de impeachment ao Senado", disse Pelosi em uma carta ao seu comitê democrata.

Pelosi reteve as acusações desde que Trump foi acusado pela Câmara de Representantes, em 18 de dezembro, por abuso de poder, devido à pressão ao presidente da Ucrânia para que investigasse seu possível adversário nas eleições de novembro, o ex-vice-presidente Joe Biden, e por obstruir a posterior investigação do caso no Congresso. O ex-empresário alega inocência.

Agora se deve abordar a votação do julgamento no Senado, onde os republicanos são maioria, para decidir se Trump será ou não deposto. Em vista do grande apoio com que conta em suas fileiras, Donald Trump deveria ser absolvido.

No entanto, Nancy Pelosi aguardou mais de três semanas antes de iniciar o envio da acusação ao Senado, uma condição essencial para a abertura do julgamento.

A presidente da Câmara esperava que o líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, oferecesse garantias do que ela descreveu como um julgamento justo, no qual os democratas podem convocar testemunhas e pedir documentos.

Pelosi se reunirá agora com os congressistas democratas na terça-feira para discutir como seguir com a apresentação das acusações.

"Depois de uma semana de forte pressão, (...) Nancy Pelosi finalmente cedeu", reagiu o senador republicano Josh Hawley.

Apesar de algumas vozes dissonantes entre os democratas, Pelosi permaneceu apoiada em suas fileiras em uma estratégia de espera, que permitiu coletar "nova informação", escreveu em sua carta.

A Câmara responsabilizou "o presidente de pedir a um governo estrangeiro que intervenha nas eleições de 2020 por seu próprio interesse pessoal e político", escreveu Nancy Pelosi na acusação formal.

"Todos os senadores agora se deparam com uma opção: ser leais ao presidente ou à Constituição", disse. "Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente", destacou.